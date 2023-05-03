　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友狂盧裸照！少女心軟「兔子尾巴」上陣…偷錄嘿咻上網瘋傳慘了

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小香交往期間心軟自拍裸照給男友，分手後卻在網路上發現照片遭散佈之外，還被偷拍性愛片，氣憤提告。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

一名連姓男子在交友軟體「乾杯」上認識了17歲少女小香（化名），交往期間不斷拜託懇求小香自拍裸照給他看，還在2人嘿咻時偷拍性愛片，2人分手後，連男竟將小香的裸照、性愛片散佈在推特上，小香輾轉得知後氣炸怒提告，法官檢視影片中小香雙眼被枕頭遮住、連男趁機下手偷拍，依引誘、偷拍、散佈猥褻行為等罪，處有期徒刑4年4月。

判決指出，連男2021年6月間，透過交友軟體「乾杯」認識17歲的小香，2人聊了1個月即交往，連男開始對小香開口「我可以有個過份的要求嗎」、「可以給我一張妳穴穴的照片嗎」，若小香為難拒絕，連就使出苦肉計「好吧…對不起、那我看A片自己解決吧…」，小香抵擋不住連男哀求心軟，於是傳了數張裸露胸部、下體的照片。

連男嚐到甜頭後，開始大膽要求小香在家中拍攝自慰影片給他，甚至邀小香到他租屋處，拿出像兔子尾巴的「白色毛球」等道具要小香使用再拍下照片；連男為了追求更大的刺激，著手進行偷拍，趁2人性行為時，拿枕頭矇住小香眼睛，小香因害羞答應遮住視線，同時也沒發現已遭到連男偷拍。

而2人交往幾個月後分手，連男竟將小香的裸照、性愛片等上傳至推特網站，供網友討論轉傳，小香在2021年12月透過別人告知，才知道自己的畫面全遭外流，且進而一查才發現，同年8月底連男就將影片照片上傳，已在網路上流傳好一陣子，氣得報警提告。

連男挨告辯稱，影照都在小香的同意與知情下獲得，很多也都是小香自行拍攝再傳給他，否認偷拍，但法官檢視了證據後認為，連男傳訊不斷拜託未成年的小香拍裸照，並以指導、誘使的方式讓她拍下照片，並在性愛過程中遮住小香眼睛、下手偷拍，還擅自將影照公開在網路上，讓小香想起這件事時出現哭泣、憤怒、害怕等反應，依照引誘少年製造猥褻行為之電子訊號、違反本人意願之方法使少年被製造性影像、散布少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪，合併處有期徒刑4年4月，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
中一中「烯環鈉」挨轟歧視　校長現身鞠躬道歉
陳水扁將獲第34次保外就醫展延！　法界怒轟：乾脆特赦
快訊／勇湖大戰！AD狂轟30分23籃板　湖人G1勝出
創校30多年將退場！　18學生安置正修科大
企鵝妹「純潔度測驗」曝真實性史！　網驚：太誠實
Nike經典鞋打4折！　官網快閃特惠開跑
瑤瑤「錄影犯大忌」當眾下跪大咖女前輩！　怒揭委屈內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

天色昏暗男踩空跌落鐵軌「無法動彈」　花蓮勇警急跳月台救人

樂天女孩來了！拍宣導影片反詐騙　甜美提醒「勿輕信網路投資」

聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　改賠723萬餘元

骨灰罈丟路邊「上面還有先人照片」　民俗專家驚：當心空棺煞

開246萬英系休旅撞死直行騎士　30歲女嚇壞：不知道不能左轉

陳水扁保外就醫狂踩底限！第34次展延ing　法界怒轟：乾脆特赦

電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

悍女家暴前夫淪通緝犯！流浪超商當旅店　趴睡桌上遇警被抓了

老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

天色昏暗男踩空跌落鐵軌「無法動彈」　花蓮勇警急跳月台救人

樂天女孩來了！拍宣導影片反詐騙　甜美提醒「勿輕信網路投資」

聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　改賠723萬餘元

骨灰罈丟路邊「上面還有先人照片」　民俗專家驚：當心空棺煞

開246萬英系休旅撞死直行騎士　30歲女嚇壞：不知道不能左轉

陳水扁保外就醫狂踩底限！第34次展延ing　法界怒轟：乾脆特赦

電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

悍女家暴前夫淪通緝犯！流浪超商當旅店　趴睡桌上遇警被抓了

老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

陳水扁踩紅線！國民黨團批法務部嚴重放水　「該回籠就讓他回籠」

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

蝴蝶谷流動廁所「屎尿糞水」直接排入溪！　延平鄉公所致歉了

尼克一哥G2猛砍準大三元　藍道：腳踝痛不痛並不重要

大宇資進軍印度題材發酵　股價直奔漲停帶旺旗下安瑞表現

央行理事要房價列入物價指標　朱澤民提1理由「不該納入」

「文化成年禮金」送超大！看表演5折　獨立書店還有「2點送1點」

吳春城／用一個字 徹底翻轉高齡世代

世界新聞自由日給台灣的省思　第五權制衡三權與假新聞

陳曉當眾調情毛曉彤好友看不下去！角色太嬌柔被虧：真女主出場

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

高鐵左營站現「F4搭訕團」　專挑落單妹緊追

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

「29秒讓你X出來」　高雄按摩店被抄關店

國3少女墜樓亡　前男友挨告性侵判無罪

花蓮油罐車擦撞機車　女騎士捲車底送醫不治

苗栗龍騰斷橋鋼架支撐　挨罵糟踏古蹟　

更多熱門

相關新聞

國3少女墜樓亡　前男友挨告性侵判無罪

國3少女墜樓亡　前男友挨告性侵判無罪

高雄市1名國3少女墜樓不治，其母整理她遺物時在其臉書及IG發現其生前與林姓男子交往，經訪查其同學、親友轉述發生5次關係，後因感情生變分手後，導致少女心情不好走上絕路，母親因此不滿報警提告，屏東地檢署偵結依妨害性自主罪起訴。法院審理，以無事證證明林男所犯罪行，日前判決無罪；檢方3日表示，將研議是否上訴。

街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重

街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重

馬斯克預言升息「1悲劇」：墳墓快滿了

馬斯克預言升息「1悲劇」：墳墓快滿了

泡湯驚見男拿手機！閨蜜PO網控偷拍　法官判她賠5萬

泡湯驚見男拿手機！閨蜜PO網控偷拍　法官判她賠5萬

獸父性侵2年！資優女崩潰「求看心理醫生」

獸父性侵2年！資優女崩潰「求看心理醫生」

關鍵字：

交友軟體少女偷拍裸照散佈推特性愛片

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面