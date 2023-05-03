男友狂盧裸照！少女心軟「兔子尾巴」上陣…偷錄嘿咻上網瘋傳慘了

▲小香交往期間心軟自拍裸照給男友，分手後卻在網路上發現照片遭散佈之外，還被偷拍性愛片，氣憤提告。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

一名連姓男子在交友軟體「乾杯」上認識了17歲少女小香（化名），交往期間不斷拜託懇求小香自拍裸照給他看，還在2人嘿咻時偷拍性愛片，2人分手後，連男竟將小香的裸照、性愛片散佈在推特上，小香輾轉得知後氣炸怒提告，法官檢視影片中小香雙眼被枕頭遮住、連男趁機下手偷拍，依引誘、偷拍、散佈猥褻行為等罪，處有期徒刑4年4月。

判決指出，連男2021年6月間，透過交友軟體「乾杯」認識17歲的小香，2人聊了1個月即交往，連男開始對小香開口「我可以有個過份的要求嗎」、「可以給我一張妳穴穴的照片嗎」，若小香為難拒絕，連就使出苦肉計「好吧…對不起、那我看A片自己解決吧…」，小香抵擋不住連男哀求心軟，於是傳了數張裸露胸部、下體的照片。

連男嚐到甜頭後，開始大膽要求小香在家中拍攝自慰影片給他，甚至邀小香到他租屋處，拿出像兔子尾巴的「白色毛球」等道具要小香使用再拍下照片；連男為了追求更大的刺激，著手進行偷拍，趁2人性行為時，拿枕頭矇住小香眼睛，小香因害羞答應遮住視線，同時也沒發現已遭到連男偷拍。

而2人交往幾個月後分手，連男竟將小香的裸照、性愛片等上傳至推特網站，供網友討論轉傳，小香在2021年12月透過別人告知，才知道自己的畫面全遭外流，且進而一查才發現，同年8月底連男就將影片照片上傳，已在網路上流傳好一陣子，氣得報警提告。

連男挨告辯稱，影照都在小香的同意與知情下獲得，很多也都是小香自行拍攝再傳給他，否認偷拍，但法官檢視了證據後認為，連男傳訊不斷拜託未成年的小香拍裸照，並以指導、誘使的方式讓她拍下照片，並在性愛過程中遮住小香眼睛、下手偷拍，還擅自將影照公開在網路上，讓小香想起這件事時出現哭泣、憤怒、害怕等反應，依照引誘少年製造猥褻行為之電子訊號、違反本人意願之方法使少年被製造性影像、散布少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪，合併處有期徒刑4年4月，全案還可上訴。