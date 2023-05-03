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新加坡防長：各國未來10年首要任務「避免亞洲爆發衝突」

▲▼ 新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡國防部長黃永宏。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電

亞洲國際海事防務展今天起在新加坡登場，星國國防部長黃永宏致詞表示，活動提供重要平台，盼加強區域穩定。他說，各國政府領導人未來10年的首要任務是避免亞洲爆發衝突。

受疫情影響，2年一度的亞洲國際海事防務展覽及會議（IMDEX Asia）已中斷4年未舉辦，直到今年才回歸，活動自今天起至5日在新加坡樟宜展覽中心舉行。

根據新加坡國防部提供講稿，黃永宏今天在開幕式致詞表示，除了貿易及商業價值，IMDEX也提供重要平台，希望加強區域穩定與安全；這為政府領導人及軍事將領齊聚一堂提供充足理由。

星國國防部表示，共有47個代表團出席開幕式，包括38個國家的海巡及海上執法單位高層，以及22位海軍首長。

黃永宏認為，各國政府領導人在未來至少10年的首要任務是「避免亞洲爆發實體衝突」。歐洲與亞洲同時發生戰爭將對所有人造成慘重影響。

他示警，若亞洲爆發衝突，尤其是占全球貿易量1/4的美國與中國之間，將帶來比俄烏戰爭更嚴重的後果。在美中關係越趨緊張之際，各方都在思考可能情境、分析兵推結果並調整戰略。

黃永宏說：「我們在防衛安全領域的人，必須採取行動防止亞洲發生衝突或減緩衝擊。」

他提醒，意外有可能發生，在現今充滿懷疑、爭論的環境下，任何與過去類似的衝突事件都可能激發更嚴重的反應。

另外，黃永宏指出，每年全球30%的海上貿易經過南海。在海事方面，他強調維持以規則為基礎的秩序，並呼籲中國與東協國家加速完成南海行為準則協商。

他也表示，過去20年間，許多亞太國家紛紛加強海巡能量，目前海巡船艦數量已超過海軍艦艇，兩者間的誤判、失誤可能發生。例如，2020年，一艘越南漁船在靠近西沙群島的水域與中國海警船相撞後沉沒。

黃永宏呼籲，各國需要關注海巡與其他相關單位間的合作、協調，以確保避免這類事件發生。

亞洲國際海事防務展今年共有超過250家廠商參展，還有來自13個國家、22艘軍艦參與展示活動，包括日本海上自衛隊的多功能護衛艦「熊野號」（JS Kumano）、美國海軍濱海戰鬥艦「莫爾比號」（USS Mobile）、首赴新加坡的義大利海軍巡防艦「莫洛西尼號」（Francesco Morosini），以及中國解放軍海軍飛彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦。

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