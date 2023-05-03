防空避難設施進行總體檢　台東成功警+聯安小組把關

▲台東縣警察局成功分局與台東縣聯安小組針對長濱鄉、成功鎮內防空避難設施進行稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局成功分局與台東縣聯安小組日前針對長濱鄉、成功鎮內10處防空避難設施進行稽查，檢查各機關、學校及公司行號是否落實所設置之保管責任，確保防空避難設施都能正常運作，於必要時發揮功能。





成功警分局保安組組長胡捷雄表示，近年來因應台海局勢發展關係緊張，確保防空避難設施都能否正常運作是一件非常重要的事，依據防空避難設備管理維護執行要點規定，縣警察局及分局定期對轄內之保防空避難設施進行檢查，針對設施內之照明、通風、臨時發電機等設備進行檢查，並向設施內的員工及附近居民宣導防空避難設施建置的目的及功能，算是為長濱鄉、成功鎮內10處防空避難設施進行總體檢。





成功分局提醒，縣警察局及分局全球資訊網皆有公布各防空避難設施所在位置，民眾可上網查找自身附近防空避難設施，此外防空避難標示已由傳統黃色標示牌，改為附有圖形及文的白底標示牌，請民眾熟記，方能於必要時依據標示牌找到附近避難設施進行避難，另針對機關、學校及公司行號，也務必確保建築物之防空避難設施保持可用狀態，以便在戰爭發生時能發揮正常功能。