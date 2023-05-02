台東縣徹查科克蘭「Ａ肝毒莓」販售情形　8家通路未發現同產品

▲台東縣衛生局徹查科克蘭冷凍莓販售情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前高雄市政府衛生局在好市多股份有限公司智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19；每包1.8公斤），抽檢出A肝病毒，已依法全面下架並銷毀。台東縣衛生局接獲訊息，即派員至縣內各食品通路如大潤發、家樂福、全聯等共計8家查核，未有查獲同產品販售之情形。

衛生局長孫國平提醒，A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎，其症狀包含突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後可能發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。6歲以下兒童感染約有70%無臨床症狀或症狀輕微，而較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，且通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增長而增加。

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A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10～15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。感染後產生之抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力，若醫療院所有發現民眾出現疑似症狀就醫，請依法定傳染病通報。

衛生局呼籲，選購食品時應注意，拒買來路不明食品、無論完整包裝或散裝應注意保存方式，並於有效期限內食用完畢，以確保新鮮度及食用安全、避免購買色澤過於鮮艷、過脆或有異味之產品。