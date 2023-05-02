台東基督教醫院響應台灣無酒日　免費檢測還可獲百元超商禮券

▲台灣酒精不耐症衛教協會理事長、北美路加醫療傳道會董事會主席陳哲宏博士（左），代表北美路加醫療傳道會將「酒精不耐症」基因檢測儀器捐贈台東基督教醫院，由東基醫療財團法人執行長特助鄧志敦代表接受。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

飲酒會臉紅不是身體內酒精揮發快速或肝功能佳，其實是「酒精不耐症」者飲酒後的典型症狀。有酒精不耐症者代表不適合飲酒，且時常飲酒恐增加罹癌風險。台東基督教醫院響應5月9日「台灣無酒日」，與台灣酒精不耐症衛教協會合作，將於當天上午提供民眾免費酒精不耐症檢測，完成基因檢測還可獲100元超商禮券，數量有限。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長、美國史丹佛大學醫學院「亞洲人健康研究及教育中心」國際主任陳哲宏博士表示，飲酒後須靠體內的「乙醛去氫酶（ALDH2）」代謝酒精，酒精不耐症是遺傳性基因缺損，導致體內缺乏乙醛去氫酶進行代謝。飲酒臉紅便是乙醛累積在體內的一種現象，還會伴隨頭痛、心悸、嘔吐等不適症狀。乙醛長期累積，也會誘發身體慢性發炎，引發肝硬化、癌症、心血管疾病等病變。

酒精不耐症是東亞人特有的遺傳性基因缺損。亞洲人有酒精不耐症的比例遠高於歐美人，亞洲國家中又以台灣比例最高，亦為全球最高，達47％，其次是日本的40％。民眾要確認是否有酒精不耐症基因，可先在家中自我檢測，以酒精棉片貼在手上臂內側，靜置15分鐘，撕下棉片後，若皮膚發紅，可至醫院做進一步的基因檢測。

為讓台東民眾能就近做酒精不耐症基因檢測，北美路加醫療傳道會捐贈東基一台「qPCR（即時定量聚合酶連鎖反應儀器）」，只要利用口腔採檢刷在受檢民眾的口腔內刷一下，就能經由儀器檢測確認。該儀器一次可做16個檢體，檢測結果1小時內即能出爐，東基是台灣無酒日當天全台東縣唯一提供免費酒精不耐症基因檢測的醫院。

5月9日上午8時30分至11時在東基恩典樓2樓「眼科門診」外候診區舉辦酒精不耐症檢測及衛教活動。一般民眾提供酒精棉片檢測，若有抽菸、飲酒、嚼檳榔習慣其中2項以上者，再進一步做基因檢測，檢測結果另以簡訊通知。符合國民健康署口腔癌篩檢資格民眾，同步提供免費口腔癌篩檢。盼藉此號召民眾支持「無酒、節酒、零酒精」，避免健康亮紅燈。