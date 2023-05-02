空汙法罰很大　台東環保局籲餐飲業落實油煙防制

▲台東縣環保局呼籲餐飲業落實油煙防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

餐飲業是民生必需，與民眾日常生活息息相關，其烹煮所產生的油煙與異味，如未經收集處理設備或設備功能不佳而排放到店外，將影響周遭環境的空氣品質及人體健康，台東縣環保局呼籲，業者若經限期未改善相關設備等防制措施、或採樣測定異味超標，將依空氣污染防制法分別可處最高5百萬元及2千萬元。

台東縣政府表示，台東觀光及美食多元且聞名，餐飲業多位於人潮聚集住商混合區或觀光區，烘、烤、煎、炒、炸、煮等烹調美食產生的油煙及異味物質，如未安裝及落實防制措施而散布出來，會影響烹飪區、用餐區及外界環境的空氣品質，且油煙細微粒及多環芳香烴碳氫化合物，也會影響人體的健康，呼籲業者安裝好防制設施及確保正常操作，顧好客人的肚子，也顧好自己與員工作業、顧客用餐及戶外環境的空氣品質及人體健康，更可提升形象。

環保局指出，依據111年受理餐飲油煙與異味陳情案計119件，佔陳情案總數4.8％，而今年1至4月亦已受理23件，占該期間陳情案總數2.9％，此類陳情案件多數是小規模業者未裝設收集處理設備或因設備異常所引起，環保局多以稽查與輔導方式，提供業者油煙與異味收集處理設備相關防制措施資料，例如安裝油煙集氣罩附加濾網或擋板、排風管、靜電處理機、水洗設備(如漂白水配方水洗、臭氧式水洗)等設備資訊，督促業者改善及落實防制措施，自主檢視各設備功能與定期保養，以免油煙或異味散布。

若經稽查有油煙與異味收集處理設備等防制措施的缺失，限期未改善，散布油煙或異味者，可依空氣污染防制法裁罰1,200元至5百萬元，或經採樣測定異味超過排放標準，依同法可裁罰2萬元至2千萬元。環保局呼籲，餐飲業善盡油煙與異味防制的義務，讓顧客無油煙異味的環境享用美食，維護周遭空氣品質，敦親睦鄰，提升形象，也不必擔心違規罰款。