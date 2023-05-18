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手機會「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險...iPhone也入列

如果你的手機會「自動解鎖」，可能要當心駭客入侵（示意圖／Pexels）

▲手機近期如果會「自動解鎖」，要特別注意了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

你的手機會「自動解鎖」嗎？近日外媒引述NordVPN報告，一種名為「幽靈之觸」（GhostTouch）的駭客攻擊手法，正對手機造成威脅，到目前為止，有9款手機型號被確認存在漏洞，其中有4款最嚴重。

《TechRadar》報導，NordVPN的研究人員說，「幽靈之觸」是由大陸浙江大學和德國達姆斯塔特大學的學者發現的，犯罪分子可以遠端解鎖手機來查看敏感資訊，如密碼或是銀行APP，他們也可以安裝惡意軟件，但需要靠近受害者才能發動攻擊。研究人員認為，考慮到人們在公眾場合的行為模式，這也不是什麼大問題。

NordVPN表示，駭客最遠在4公尺的距離就能發動攻擊，事發地點最常見的是圖書館、咖啡館或會議大廳等公共場所，人們將手機正面朝下放桌上，駭客提前準備好桌下設備發動攻擊，一些用戶甚至不知道被入侵。到目前為止，已有9款智能手機型號被確認存在漏洞，包括iPhone SE、三星Galaxy S20 FE 5G、紅米8和諾基亞7.2。

NordVPN表示，如果你在谷歌上搜索「手機自動解鎖」這幾個關鍵字，會出現超過2億個搜尋結果，雖然這並非都歸咎於「幽靈之觸」。NordVPN強調，想防止幽靈之觸的最好方法，就是確保智能手機具有安全機制。可以是PIN碼、滑動模式或生物識別技術。

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