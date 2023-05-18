臺大盃熱舞大賽總決賽　本周日ETtoday獨家直播

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▲《第2９屆臺大盃熱舞大賽》決賽將於本周日（5／21）登場，下載《ETtoday新聞雲App》即可觀看全程獨家直播。

《臺大盃熱舞大賽》決賽將於本周日（5／21）晚間5點40分舉行，並由《ETtoday新聞雲》獨家線上直播，無法到場的朋友們快下載《新聞雲App》準時鎖定這場台灣排舞界的年度盛事！

《第29屆臺大盃熱舞大賽》於4／30舉行初賽，入選前15強的隊伍，將在5／21的決賽舞台上一決高下！此次入選決賽的選手有2021年獲得臺大盃熱舞大賽冠軍的「ㄎㄨㄢˊ」和曾榮獲中正盃冠軍、大甲盃冠軍、捷運盃優勝的「Saucy Mochi」以及臺大盃的決賽常客「Lit n Posh」，共15組隊伍同台鬥舞，強強相爭精彩可期！5／21下午5點40分，記得要先下載《ETtoday新聞雲App》才能一起線上觀看喔！



▲《臺大盃熱舞大賽》決賽隊伍，老將新秀強強相爭精彩可期！

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《ETtoday新聞雲》做為本屆協辦媒體，於4／10至5／19期間舉辦《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，截至5／15止暫由「APTE」、「PingTung Force」、「FreedomKids」位居前三名。人氣票選獲得第一名的隊伍除了能獲得8,000元的獎金外，還能獲得Samsung Galaxy A34 5G手機，第二名以及第三名的隊伍也分別能獲得7,000元以及5,000元的獎金。參與投票的網友還有機會抽中Samsung Galaxy A54 5G(市價15,990元)、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭(市價4,980元)、哈根達斯冰淇淋等百項好禮，投票已進入倒數計時，快幫你喜歡的隊伍投票加油吧！



▲《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動即將進入尾聲，快幫你支持的隊伍投票集氣！

本屆臺大盃熱舞大賽決賽舞台也將由《ETtoday新聞雲》全程直播，直播平台除了有ETtoday新聞雲App外，也可於ETtoday播吧及運動雲YouTube線上同步收看。

【線上收看《第29屆臺大盃熱舞大賽》決賽】

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