換「陸版死神」現蹤！　共軍BZK-005無人機順時針繞台灣北東南空域

▲國防部今公布最新共機動態圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（3）日公布，昨早6時至今早6時間，共偵獲13架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域，其中被稱作「陸版死神」的一架BZK-005無人機順時針繞台，這是繼上月底TB-001無人機以來，再度有共機繞行台灣北、東、南空域。

國防部3日公布，昨早6時至今早6時間，偵獲共機27架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域13架次；另有共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部今釋出的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，上述13架次共機為蘇愷-30機3架次、殲-10機4架次、殲-16機2架次、BZK-005無人機1架次、運-8技偵機1架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次。

其中BZK-005無人機自台海中線北端飛入後，順時針繞行北、東、南空域，再於台海中線南端飛出，而上次有共機依類似路線擾台的，是被稱作「雙尾蠍」的中共現役最大型無人機「TB-001」；它於今年4月27日早6時自4月28日早6時間，以逆時針方向繞台，當時是首次有共機出現這樣的飛行航跡。

據指出，BZK-005無人機可執行通信中繼、偵查，甚至可掛彈多種彈藥進行攻擊，或測繪及貨物運輸等民用任務，其翼展達18公尺、最大續航時間近40小時。

面對共機、艦侵擾，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

▼TB-001逆時針繞台灣北東南空域。（圖／國防部提供）