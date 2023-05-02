　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／美25軍火商訪台關鍵曝　核心元件「去中化」尋安全供應商

▲▼中科院研發的衛星定位攻擊無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

▲中科院研發的衛星定位攻擊無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

記者陶本和／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，被外界部分人士誤解是「買賣軍火」、「軍火鯊魚」，其實事實並非如此，而是「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題，而過去幾年間，台灣發展國防自主、太空產業，台灣的供應商受到國際關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象。

25家美國國防產業公司代表團5月抵台訪問，5月3日將出席在台北舉辦的「台美防務產業論壇」，而期間也會拜會國防部、中科院、資安公司，並與台灣無人機廠商會晤。這是自2019年以來，美國最大國防產業代表團訪問台灣，不免被國內部分人士誤解是「買賣軍火」，甚至戲稱是「軍火鯊魚」。

據了解，此團訪問台灣關鍵在於「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象，該現象也反映在全球投資市場上。

舉例而言，這次美國國防產業訪團在1日就前往拜訪台灣晉陞太空公司。台灣晉陞太空公司董事長陳彥升表示，現在太空有4000多顆衛星，以後會增加到2萬多顆衛星，發射、衛星的事業都是非常看好，漲到1兆美元以上規模。他強調，台灣應該可以扮演很重要的角色，希望美商在太空產業有需要部分系統、部分品項，台灣晉陞可以合作成為供應鏈。

至於這個國際動態確實也引起了對岸相關單位的關注，我方國安相關系統有留意到，對岸除了透過宣傳系統，一開始就把美方商會訪團貼上「軍火大鯊魚」標籤，也聯繫統促黨等單位，要在5月3日美台商會舉辦「台美防務產業論壇」的同時，在場外進行陳抗。

根據我方掌握的情資，本次參與陳抗的團體，在對岸特定系統授意下，由統一促進黨、勞動黨、台灣軍政府等統派團體，組成「反台獨反介入聯合行動」聯盟，在現場指控訪團是「美國戰爭販子禍害台灣」。

對於本次美國訪團來台的關鍵原因，總統府副秘書長黃重諺日前接受資深媒體人黃光芹訪問時也已公開指出，這跟美中貿易戰有關，民主國家尋求安全的關鍵零組件，軍售這件事本來就有程序，與其去貼上標籤指他們來賣軍火、來推銷，其實更像是來訪商。

黃重諺表示，國內外軍工產業相關的股票近期都突然拉上來，從通訊、軍用通訊、電腦化、軍規電腦，以及抗紅外線布料、金屬、長距離通訊等相關產業。他說，大家需要一些不是中國製造的零組件，所以都急著做這件事情，例如美國企業家馬斯克的SpaceX公司，也曾在疫情期間組團來台訪商。

黃重諺指出，近年因台灣有國機國造、國艦國造，通過太空發展法，積極輔導廠商，從傳統金屬加工、通訊等都能有軍規或是太空相關能力，成本也沒其他國家高，因此引起這些廠商注意，主要希望爭取台灣供應關鍵零組件，甚至討論是否有機會合作生產。

此外，本次美國國防產業訪團也將拜會國防部、國家中山科學研究院、知名資訊安全公司，並與台灣無人機廠商會晤。其中，特別就如何強化台灣無人機能量進行討論，中科院先前宣布打造的「台版彈簧刀」無人機，預計今年7月進行測評，計畫明年開始量產；而彈簧刀（Switchblade）300型，其生產的廠商Aero Vironment本次也在訪台名單之列，勢必會就此議題與我方進行意見交換。

有關本次訪台的軍火商與訪團，除了上述提及的Aero Vironment（宇航環境公司）、US-Taiwan Business Council（美台商會）與美國在台協會（AIT）之外，還包括：AEVEXAerospace、BAE Systems（貝宜系統）、Cubic Corporation（立方公司）、ElbitSystems of America、General Atomics（通用原子）、General Electric（奇異公司）、LKD Aerospace、Maritime Tactical Systems （MARTAC）、NorthropGrumman Corporation（諾格）、Pacific Rim Defense、Persistent Systems、Planate Management Group、Project2049（2049計畫研究所）、Raytheon Technologies（雷神技術）、Tactical Air Support（戰術空中支援公司）、Teledyne FLIR LLC（FILR系統公司）、TheRehfeldt Group、Lockheed Martin Corporation（洛克希德‧馬丁）、L3Harris、SNC Corporation（內華達山脈）等。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
首波梅雨報到時間曝！　全台迎雨又跌10度
《戲說》女星是啦啦隊女神！淚揭遭集體霸凌　下跪求：原諒我
獨／台中民眾染A肝病毒！　曾買冷凍藍莓
獨／台北港恐怖意外！怪手掉入大海　駕駛身亡
快訊／才解編！新冠疫情升溫　再爆5例本土大角星
快訊／本土猴痘再爆12例！　累積已64例
快訊／水管工被機器夾斷手！　骨肉分離
小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

徐巧芯昨與蔣萬安同框變「黨內互打」　藍議員被這句話惹怒：不厚道！

美菲聯合聲明維護台海和平　外交部：將持續與理念相近夥伴合作

議會鬧空城！藍營稱配合勞動節　他批侯友宜巨嬰：不是說問好問滿？

分析賴清德民調　吳子嘉：40%左右可能就是天花板

沒用英文致詞挨批　侯友宜：能夠溝通就好最重要的是行動

誰戰高雄「綠到出汁」立委選區？　國民黨美女刺客明接受徵召

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

徐巧芯昨與蔣萬安同框變「黨內互打」　藍議員被這句話惹怒：不厚道！

美菲聯合聲明維護台海和平　外交部：將持續與理念相近夥伴合作

議會鬧空城！藍營稱配合勞動節　他批侯友宜巨嬰：不是說問好問滿？

分析賴清德民調　吳子嘉：40%左右可能就是天花板

沒用英文致詞挨批　侯友宜：能夠溝通就好最重要的是行動

誰戰高雄「綠到出汁」立委選區？　國民黨美女刺客明接受徵召

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

Fed傳聲筒估本周升1碼、創16年高點　之後按兵不動

航運3雄股價上演「跳水秀」　背後關鍵因素曝光

悚！她耳鳴聽力下降　醫一看驚呆：活蜘蛛在裡面結網竄逃

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人　自動對話還會講「膝蓋中箭」名哽

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

東寵高雄岡山店辦喵喵送養會！　白襪萌貓「翻肚撒嬌」乖巧等新家

野餐還賞油桐花　5／6新東陽國道關西服務區「野餐Chill嗨嗨」

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

動保法修正重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

為何選總統？　侯友宜首曝原因：我們來做會不會比別人好

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權

「藍白合破局」2大原因曝光　柯營定調郭侯等距

巴拉圭友台派勝選　郭正亮曝1國在施壓

曹興誠：台灣沒理由跟中國統一

侯友宜靠什麼反超賴清德？　媒體人曝3關鍵：可能會變「大金剛」

郭台銘提高雄蓋核電廠惹議！　侯友宜：沒有核安就沒有核電

立委參選人爆論文抄襲！北市大撤銷碩士學位

內溝溪變血色　北市初步調查出爐

陳佩琪護柯文哲曝「贊助20萬攝影器材」　前幕僚：我月薪不到4萬

幕後／柯文哲明「派人領表」擬壓軸登記

更多熱門

相關新聞

多家美企國軍火商訪台！國民黨喊歡迎　要國防部做這事

多家美企國軍火商訪台！國民黨喊歡迎　要國防部做這事

傳出25家美國國防承包商組成的代表團，明日抵台訪問，3日上午將參加在台北舉辦的國防產業論壇，下午前往桃園龍園與中科院及國內廠商會面，其中無人機是重點。國民黨發言人林家興今（2）日表達歡迎的態度，並呼籲國防部儘快就細節與美方進行溝通，以快速籌措台灣防衛作戰所需裝備。

美軍火商代表團昨抵台　民眾黨團：不是人家要我們買什麼就買什麼

美軍火商代表團昨抵台　民眾黨團：不是人家要我們買什麼就買什麼

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

德媒：烏克蘭派無人機「暗殺普丁」

德媒：烏克蘭派無人機「暗殺普丁」

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

關鍵字：

無人機軍火商

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面