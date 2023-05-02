幕後／美25軍火商訪台關鍵曝　核心元件「去中化」尋安全供應商

▲中科院研發的衛星定位攻擊無人機。（圖／記者蘇晏男攝）



記者陶本和／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，被外界部分人士誤解是「買賣軍火」、「軍火鯊魚」，其實事實並非如此，而是「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題，而過去幾年間，台灣發展國防自主、太空產業，台灣的供應商受到國際關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象。

25家美國國防產業公司代表團5月抵台訪問，5月3日將出席在台北舉辦的「台美防務產業論壇」，而期間也會拜會國防部、中科院、資安公司，並與台灣無人機廠商會晤。這是自2019年以來，美國最大國防產業代表團訪問台灣，不免被國內部分人士誤解是「買賣軍火」，甚至戲稱是「軍火鯊魚」。

據了解，此團訪問台灣關鍵在於「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象，該現象也反映在全球投資市場上。

舉例而言，這次美國國防產業訪團在1日就前往拜訪台灣晉陞太空公司。台灣晉陞太空公司董事長陳彥升表示，現在太空有4000多顆衛星，以後會增加到2萬多顆衛星，發射、衛星的事業都是非常看好，漲到1兆美元以上規模。他強調，台灣應該可以扮演很重要的角色，希望美商在太空產業有需要部分系統、部分品項，台灣晉陞可以合作成為供應鏈。

至於這個國際動態確實也引起了對岸相關單位的關注，我方國安相關系統有留意到，對岸除了透過宣傳系統，一開始就把美方商會訪團貼上「軍火大鯊魚」標籤，也聯繫統促黨等單位，要在5月3日美台商會舉辦「台美防務產業論壇」的同時，在場外進行陳抗。

根據我方掌握的情資，本次參與陳抗的團體，在對岸特定系統授意下，由統一促進黨、勞動黨、台灣軍政府等統派團體，組成「反台獨反介入聯合行動」聯盟，在現場指控訪團是「美國戰爭販子禍害台灣」。

對於本次美國訪團來台的關鍵原因，總統府副秘書長黃重諺日前接受資深媒體人黃光芹訪問時也已公開指出，這跟美中貿易戰有關，民主國家尋求安全的關鍵零組件，軍售這件事本來就有程序，與其去貼上標籤指他們來賣軍火、來推銷，其實更像是來訪商。

黃重諺表示，國內外軍工產業相關的股票近期都突然拉上來，從通訊、軍用通訊、電腦化、軍規電腦，以及抗紅外線布料、金屬、長距離通訊等相關產業。他說，大家需要一些不是中國製造的零組件，所以都急著做這件事情，例如美國企業家馬斯克的SpaceX公司，也曾在疫情期間組團來台訪商。

黃重諺指出，近年因台灣有國機國造、國艦國造，通過太空發展法，積極輔導廠商，從傳統金屬加工、通訊等都能有軍規或是太空相關能力，成本也沒其他國家高，因此引起這些廠商注意，主要希望爭取台灣供應關鍵零組件，甚至討論是否有機會合作生產。

此外，本次美國國防產業訪團也將拜會國防部、國家中山科學研究院、知名資訊安全公司，並與台灣無人機廠商會晤。其中，特別就如何強化台灣無人機能量進行討論，中科院先前宣布打造的「台版彈簧刀」無人機，預計今年7月進行測評，計畫明年開始量產；而彈簧刀（Switchblade）300型，其生產的廠商Aero Vironment本次也在訪台名單之列，勢必會就此議題與我方進行意見交換。

有關本次訪台的軍火商與訪團，除了上述提及的Aero Vironment（宇航環境公司）、US-Taiwan Business Council（美台商會）與美國在台協會（AIT）之外，還包括：AEVEXAerospace、BAE Systems（貝宜系統）、Cubic Corporation（立方公司）、ElbitSystems of America、General Atomics（通用原子）、General Electric（奇異公司）、LKD Aerospace、Maritime Tactical Systems （MARTAC）、NorthropGrumman Corporation（諾格）、Pacific Rim Defense、Persistent Systems、Planate Management Group、Project2049（2049計畫研究所）、Raytheon Technologies（雷神技術）、Tactical Air Support（戰術空中支援公司）、Teledyne FLIR LLC（FILR系統公司）、TheRehfeldt Group、Lockheed Martin Corporation（洛克希德‧馬丁）、L3Harris、SNC Corporation（內華達山脈）等。