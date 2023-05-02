多家美企國軍火商訪台　國民黨稱歡迎：國防部要就細節與美溝通

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出25家美國國防承包商組成的代表團，明日抵台訪問，3日上午將參加在台北舉辦的國防產業論壇，下午前往桃園龍園與中科院及國內廠商會面，其中無人機是重點。國民黨發言人林家興今（2）日表達歡迎的態度，並呼籲國防部儘快就細節與美方進行溝通，以快速籌措台灣防衛作戰所需裝備。

有關我空軍向美國採購66架F-16V戰機，原本首批應於今年初交機，但至今仍未實現，林家興呼籲國防部要詳細公開向國人說明，究竟延時交貨的時間為何？是受國際因素影響，還是台灣對美軍購流程的因素？同時也呼籲國防部不要受到民進黨特定單位的影響，再一次隱匿重要的國防資訊，以免引起社會大眾不安。

林家興補充，國民黨堅持黨主席朱立倫提出的「2D戰略」，也就是要加強國防及兩岸交流對話，在加強國防部分，國民黨支持強化不對稱作戰能力，支持國軍加強自我防衛力量的改革，與盟邦擴大軍事合作及軍演，對於友邦軍火商來台拜訪，國民黨都抱持歡迎的態度，一些溝通細節國防部應該審慎思考，快速籌措台灣防衛作戰所需裝備。

林家興說，受到俄烏戰爭影響，原本美方預計5年內要快速提供台灣魚叉反艦飛彈、岸置飛彈，現在已有延期的狀況，希望蔡政府要審慎與國際友人溝通，以有效確保台灣安全，同時不要浪費納稅人的血汗錢。