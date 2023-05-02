獨／補教女師遭毒男撞死！妹妹淚盼：政府對毒駕、酒駕多努力

▲賴女家屬在住處設置靈堂。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市賴姓補習班女老師昨（1）日騎機車載10歲陳姓男童至補習班途中，遭到疑似毒駕的林姓男子開車撞擊，賴女送醫傷重不治，陳童也左腳骨折。《ETtoday新聞雲》訪問到賴女的胞妹，妹妹哽咽表示，盼政府能夠就毒駕、酒駕部分多做努力，已經奪去很多人的生命，希望姊姊（賴女）是最後一個犧牲者，不要再有其他人因此失去性命。

45歲賴女昨日車禍送醫搶救不治，家屬在住處設置靈堂，記者2日傍晚找到家屬。

賴女妹妹表示，「目前都在處理姊姊的後事，感謝各界的關心，相關責任的釐清，就交給司法機關，對於酒駕、毒駕的部分，還是希望政府能夠多做努力，因為奪去很多人的生命了，希望我姊姊是最後一個犧牲者，希望以後這個社會，不會再有其他人因為酒駕或毒駕而失去生命。」

▲賴女妹妹說，盼政府能夠就毒駕、酒駕部分多做努力。（圖／記者鄧木卿攝）

警方調查，林姓男子（24歲）昨日下午3時許，開車行經大里區益民路，撞上對向的騎士賴女（45歲）及乘客陳姓男童，賴女送醫後因腦部受重創不治，陳童則受有骨折等傷。警方在林男車內查獲59包毒品和10萬現金，是否屬毒駕，警方已採尿，將進一步送鑑定判別。