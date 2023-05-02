被指「內鬼」洩密明道經紀人　她爆氣自稱吹哨者「歡迎檢調找我」

記者黃哲民／台北報導

藝人明道的女經紀人李詩翔多年前和藝人小S的老公許雅鈞等人，合作成立奧達士公司打造保養品品牌，李女擔任董事長卻涉侵吞貨款被股東撤換，還被提告起訴。大股東極光公司負責人林少萍接任奧達士董事長，再告極光女員工蕭瑋靜涉擅自洩露營業資料給李女，但蕭女今到台北地院出庭時強調：「我是『吹哨者』不是『內鬼』！我可以提供證據還原事件來龍去脈，歡迎檢調來找我！」

▲極光公司前女員工蕭瑋靜（右）捲入前老闆林少萍與藝人明道經紀人李詩翔合夥糾紛，出庭時自稱是「吹哨者」，願提供資料給檢調。（圖／記者黃哲民攝）

現年38歲的蕭瑋靜在極光公司任職約5年，現已離職。林少萍接掌奧達士與李詩翔鬧翻後，告蕭女2019年到2020年間，涉擅自下載極光的客戶名單等營業祕密資料交給李女，並指蕭女侵占與盜賣極光的服飾產品，檢警搜索蕭女住處查扣這些營業資料電子檔與未繳回極光的產品，起訴蕭女涉犯妨害電腦使用等罪嫌。

▲藝人明道的女經紀人李詩翔（右）被控涉犯妨害電腦使用罪嫌，到台北地院出庭一度躲進男廁拒訪，面對鏡頭舉手比YA。（圖／記者黃哲民攝）

由於蕭瑋靜供稱奉時任奧達士董事長的李詩翔指示提供極光營業資料，因此林少萍以極光公司名義提起自訴，另案控告李女涉犯妨害電腦使用罪嫌。目前李女被林女以奧達士名義控告涉犯背信等罪嫌，正由北院審理，李女對於極光的自訴，出庭否認教唆蕭女竊取營業祕密，她說沒跟蕭女拿資料，強調「我不清楚她（蕭女）做了什麼事」。

蕭女今（2日）下午到北院出庭，因週刊今提前爆料、稱她為挖公司牆角的「內鬼員工」，所以對於媒體堵訪非常怒，後來開庭勘驗她被查扣的手機通訊對話紀錄，疑因沒網路訊號而一直轉圈圈打不開，讓她怒嗆檢方先前偵辦時就有勘驗，「是不是認真看一下對話紀錄究竟說了什麼」，質疑起訴她聯繫客戶私賣產品，難道是「看圖說故事，自己編喔！」

辯護律師緩頰說，法官想勘驗的對話紀錄，其實是蕭女建議客戶的父親「戴哪一款帽子比較適合，公司有哪些款式可以選擇」，檢方勘驗筆錄也有記載，而這一段對話紀錄是蕭女被起訴私賣產品的唯一證據，極光的指控顯然不足採信，辯護律師並表示蕭女「蠻多冤屈的」。

▲極光公司委任女律師張至柔（中）受訪稱蕭瑋靜擅自下載公司營業資料，屬於違法重製。（圖／記者黃哲民攝）

蕭女開完庭難掩情緒，一度拒絕從媒體鏡頭前走過，她強調自己「是無名小卒、是被害人」，1個月薪4萬多元的小員工，要做當時同址辦公的極光、奧達士與另1家公司的事，看到林女、林女與另1家公司負責人，她都要喊「老闆好！」3個大人物交代的話都要聽，也沒多領一份薪水，卻被起訴接受教唆竊密，讓她很不解。

蕭女聲稱，自己可提供足夠證據還原林女、李女等人一連串紛爭的來龍去脈、包括可能涉及逃漏稅等不法情事，她不願忍受無辜遭被官司打壓，喊話「我是『吹哨者』不是『內鬼』！歡迎檢調來找我！」

極光公司委任律師張至柔受訪指出，蕭女當時是極光公司員工，沒有得到極光任何人同意就下載營業資料、是違法重製，蕭女說得到其他人的同意，但「那些人都跟極光公司無關！」