一甲子鳳凰木群垂老　工藝中心邀樹醫、竹藝家和社區民眾一起診療

▲工藝中心發起「老鳳凰 ‧ 樹醫生」公民綠色行動，以循環綠工藝守護老樹群。（圖／工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝文化園區內矗立著國內高齡60的稀有老鳳凰木群，也成為台灣工藝和社區居民兼具自然、人文的集體記憶，因樹齡已高、需要養護保健，台灣工藝研究發展中心邀請「樹木醫」為樹木診療，並在樹醫生建議下進行鳳凰木生長基盤整頓，以提供更良好的根系生長、更新條件，讓它們繼續健康地陪伴人們。

「老鳳凰・樹醫生」公民綠色行動於11月14日起跑，活動開場由音樂團隊演奏工藝中心所研發的國產材樂器「敲敲木」，呼應自然、循環、綠工藝精神，而後由工藝中心主任張仁吉、樹木醫詹鳳春、竹裝置藝術創作者康怡茜與竹藝師劉昭明、南投縣文化資產學會理事長梁志忠、草屯鎮公所代表以及社區理事長陳國大等各界貴賓共同為鳳凰木鬆土。

張仁吉表示，老鳳凰木群多年來不僅見證台灣工藝發展，亦象徵地方社區共同陪伴的回憶，本次行動集結藝術創作、生態教育及自然循環等重要元素，而在樹木醫詹鳳春的專業帶領下，邀集社區居民共同參與，將工藝竹材循環再利用，作為植栽基盤改良資材之一，並藉由導引樹木根系及排水，讓根部有活動空間、幫助吸收養分。

身為台灣第一位女樹醫的詹鳳春則分享，過去多半與專業團隊一起完成醫治，這次許多社區居民及大小朋友們一起投入搶救鳳凰樹群的行動，感到非常開心，期待眾人藉此了解老樹的重要性，並讓這些鳳凰樹群百年永續。

工藝中心指出，相關活動報名方式可至工藝中心官網之最新活動查詢（http://www.ntcri.gov.tw)，歡迎民眾一同參與共學，感受台灣綠工藝重視自然的精神、實踐工藝的社會服務價值。