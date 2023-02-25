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運動公園驚見彈孔！大膽怪客廁所外試槍　朝鏡面猛射11發全毀

▲▼ 金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，近日疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金馬服務中心洗手間外牆鏡面，疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁的洗手間外牆鏡面，近日驚見數道彈孔！疑似有民眾持BB槍朝鏡面射擊，打出多處凹裂孔洞，由於公共運動空間已發生數起類似破壞案例，對於這種蓄意破壞行為，金城分局金城派出所獲悉後立即展開調查，由於現場沒有監視系統，警方也擴大範圍調閱附近的監視設施積極查辦中。

▲▼ 金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，近日疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣立體育場指出，縣府在金城鎮打造的第一座運動公園，結合運動與休憩功能，環境優美舒適，廣受大家歡迎；然位於縣立慢速壘球場旁洗手間（金馬聯合服務中心對面）外牆鏡面，近日（約2月20日到2月23日期間）分別遭到2次蓄意破壞，留下11處疑似BB槍射擊後的孔洞，鏡面全毀，不僅破壞觀瞻，有民眾在使用時看到也覺得很離譜，痛罵「連方便之處也要破壞，真是吃飽太閒」！

體育場指出，公共設施經費來之不易，需要大家共同來珍惜維護，好讓資源得以永續利用，去年縣立游泳池大門玻璃亦曾受類似破壞損傷，針對此次破壞行為，體育場正報警處理中，若有目擊者請與該場聯繫。

▲▼ 金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，近日疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金馬聯合服務中心前慢速壘球場旁洗手間外牆鏡面，近日疑似有民眾以BB槍射擊鏡面留下多處孔洞。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局指出，金城派出所在獲悉後，立即指派員警前往現場調查，由於該處並無監視系統設施，警方擴大範圍調閱附近的監視設施，積極調查偵辦中。

縣立體育場除呼籲大家守法、愛惜公物，也建議警方加強巡邏，並強調，公共設施視同公物，擅自破壞、損傷或塗鴉者，已涉及毀損公物罪，倘發現破壞者將移送法辦，並依法請求損害賠償。

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