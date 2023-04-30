嘉義市加碼社會創新及創業圓夢計畫　獎勵金100萬元

▲ 嘉市「嘉有社企‧城市新活力」，今年加碼推出「社會創新及社會企業創業競賽2.0」，圓夢計畫總獎勵金100萬元 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓社會企業創業夢想更加具體實現，嘉市府以「嘉有社企‧城市新活力」作為號召，今年更是推出了「社會創新及社會企業創業競賽2.0」，圓夢計畫總獎勵金100萬元，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業，讓嘉義市成為兼具經濟發展與公義社會的友善創業平臺。





嘉義市政府社會處表示，除了社企競賽以外，還有10場社會企業精進課程、3場講座、1場企業參訪及一場成果展示活動等，藉由實體參訪分享交流的故事中，一同體驗與學習，從國際趨勢、自我探索到突圍實戰，大膽想像不同的可能性，運用六大影響力 (破框領導力、經濟選擇力、科技行動力、幸福創造力、多元關係力、質感生活力)，全方位帶領大家創造破框力量，幫助嘉義女力掌握突破成長、職涯蛻變的關鍵，創造出加倍的效益。



111年度得獎團隊「布吾可能」董正琪說，「十多年前，從科技業離職回歸家庭照顧孩子的我，一直覺得身為女性，除了照顧家庭之外應該還要有自己的人生，在那個時候，「斜槓」這個名詞還未出現，但我還是很積極學習拼布，培養興趣及技能。在9年前因緣際會之下，我有機會開設『鈕釦樹』手作教室，希望集結更多元的師資來推廣各式手作課程，讓具有療癒效果的手作課能讓更多嘉義人參與。後來延續近三年的新冠疫情，讓實體手作課被迫停擺，我常常一個人待在工作室裡思考未來的方向。2022年面對父親離世的低潮後，沉寂一段時間的我有機緣參加市府辦理女性社會企業課程。感謝市府辦理社會創新及社會企業創業競賽，讓我提出『布吾可能』創業提案，並且榮幸成為獲獎隊伍之一，感謝勇媽市長與長官們的深刻的關心與支持，讓在嘉義出生成長的我覺得很幸福，而在參與社企課程，並且成為社企女力的一員，是人生最美好的一段旅程。」

「社會創新及社會企業創業競賽」已正式開跑，歡迎設籍或居住本市女性朋友與弱勢朋友報名參加。即日起至5月15日開放受理報名，參賽資訊網址：https://sites.google.com/view/cyse2023/%E9%A6%96%E9%A0%8 或搜尋「嘉有社企城市新活力」，或可聯絡社團法人臺灣全齡世代合作協會（何小姐：電話：0972-383038 ，電子信箱：ccusennko@gmail.com，臉書： https://reurl.cc/9VZL3x）。