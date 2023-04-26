擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

▲家樂福民族超市進駐金財神大樓，市長黃敏惠到場開幕剪綵 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

家樂福目前在嘉義市有嘉義店、北門店2家量販店，為搶攻嘉義市人潮商機，家樂福於今(26)日宣布第三家分店「民族店」開幕，是繼仁愛店便利購後，第2家24小時的超市，黃敏惠市長今日出席剪綵歡迎家樂福投資嘉義市，並樂見家樂福在嘉義市投資、展店，再度點亮金財神大樓。

▲ 曾為危樓的金財神大樓今迎來家樂福、福勝亭及石二鍋連鎖商家打造新商圈 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，家樂福在嘉義市購物節更扮演重要角色，不只去年頭獎輕豪宅得主是在家樂福嘉義店消費中獎、發票登錄累積筆數以及「嘉遊金」的店家兌換也都是前三名，可見大家都在這裡一站購足，感謝家樂福在嘉義市跟大家一起創造這麼好的成績，嘉義市的營利事業銷售額更連續4年創新高，2022年高達2776.46億元，都是大家攜手合作，共同為經濟發展而努力的豐碩成果。

黃敏惠表示，家樂福在金財神大樓插旗也有重要意義，金財神大樓過去因種種因素逐漸沒落，2017年市府都發處協助金財神大樓自主都市更新，成為嘉義市首件自主都更示範案例，不僅改善公共安全及市容景觀，更吸引健身房進駐，如今家樂福民族超市的開幕，更象徵了企業看好嘉義市消費力不容小覷，此外，市府為因應附近商業發展日漸蓬勃而產生的停車需求，附近義昌公園地下停車場已正式開工，完工後將提供147席汽車停車位，滿足消費旅遊停車需求，嘉義市不斷「拚經濟、顧民生、搶商機」，帶給市民幸福宜居的好生活。

台灣家樂福總經理王俊超表示，民族店超市開幕是家樂福在嘉義市的另一個開始，我們持續深耕地方，創造共好，在超市商品中納入了許多在地元素、引進永續商品，持續實踐ESG企業社會責任，未來將持續精進帶來更完善的服務，回饋鄉親。

家樂福民族店表示，24小時超市引進了去年新成立的全新烘焙品牌NAKERY裸焙坊，採用無添加的純麥麵粉，不使用坊間含維生素C、澱粉液化酵素等添加物，以天然奶油取代低價油脂並嚴選台灣在地食材，原料純粹成份一目了然。另，商店街還有石二鍋、福勝亭餐廳、鞋類百貨、剪髮等服務，帶給消費者更多元的服務，其中DNA百元快速剪髮每週五提供70歲以上長者，憑全館家樂福當日消費不限金額發票，出示健保卡或身分證，可享剪髮折價50元優惠。今(26)日開幕至30日還有加碼活動，當日單筆消費滿299元即送一顆高麗菜，每日限量1,000顆送完為止。