嘉義市親子體適能運動會　實踐CRC兒童權利公約與SDGs4優質教育

▲ 嘉義市112年度兒童月系列活動「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會，是嘉義市政府首次針對學齡前的兒童以體適能檢測結合運動會的活動，其中亦融合CRC兒童權利公約與SDGs4優質教育目標的精神，期待在遊戲過程中，家長能一同學習如何觀察孩子的肌肉發展，即使在玩樂中也能了解孩子的發展歷程，同時提升親子互動頻率。

活動中設有多項檢測暨親子運動關卡，包括「音速小子」，讓孩子用跑步的方式來檢測孩子的敏捷性；「袋鼠蹦蹦跳」，用雙腳跳躍的高度來檢測下肢肌耐力；「橡皮人」，以姿體前彎來了解孩子的柔軟度；「彈簧鞋」，以立定跳遠之方式來檢測其爆發力；「親親寶貝」，於八角帆布內放置球具，透過親子合作方式，運送球具至定點；「陸上龍舟」，邀請孩童坐在毛毛蟲上，家長則協助運送至地點；當孩子們完成檢測後，即可以兌換檢測獎品。

黃毅晨處長表示，很開心可以在兒童月的尾聲，與現場兒童及家長們，一同關心孩子們的發展狀況及歡度體適能運動會，感謝中華全齡教育協會用心規畫此次活動，讓親子們可以玩中學，學中玩，讓我們以「大手牽小手，檢測齊步走」的理念，守護及陪伴我們的寶貝。

中華全齡教育協會翁紫銘理事長表示，透過此次與市政府合作辦理首場學齡前兒童體適能檢測的活動，讓家長認識到幼兒生理發展的重要性，期待未來能開創更多有趣又優質的活動，陪伴嘉義市小市民們歡度每一年的兒童月。