嘉義市「大手嘉小手」帆布繪畫活動　關心注意力不足過動症孩童

▲嘉義市舉辦「大手嘉小手」帆布繪畫活動，描繪親子七彩未來 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局於文化公園諸羅印象牆舉辦「大手嘉小手-說說心理畫」親子大型帆布繪畫活動，以「認識不一樣，我們都一樣」為主題認識注意力不足過動症，需要互相尊重彼此不同的特質，透過陪伴與鼓勵，才能讓孩子在成長的道路中揮灑出個人獨特的畫作。

嘉義市政府衛生局局長廖育瑋邀請近150位家長及小朋友一起畫出心中的色彩，藉由共同繪畫拉近親子之間的距離，期待透過本次活動，在親子及大眾共同創作繪畫下，認識每一個孩子身上的絢爛的色彩。今日的帆布畫作，也將懸掛在嘉義市社區心理衛生中心的外牆上，邀請市民朋友前來打卡欣賞。

廖育瑋局長表示，注意力不足過動症(ADHD)是現代社會中越來越常見的神經發展障礙，盛行率達5-10%，症狀包含：專注力缺損，過動及衝動行為等。對於兒童青少年身心發展、學習及社交能力的負面影響不容小覷。如果孩子有這樣的情況，應先確保其不受孤立或歧視，後續藉由醫療、學校、家庭黃金三角缺一不可的協助，讓孩子隨著年紀增長獲得更好的情緒和行為控制。注意力不足過動症的孩子需要我們的關心，在理解與支持中開創適才適所的人生。

目前藥物治療是注意力不足過動症主要治療方式之一，尤其是症狀嚴重到妨礙學習、人格發展以及人際關係時，配合心理衡鑑、心理諮商/治療、社交技巧訓練及感覺統合訓練等。由醫師、職能治療師、臨床心理師及諮商心理師的跨專業合作，透過多元的介入模式，幫助孩子面對注意力不足及衝動控制的挑戰。

繪畫是相當適合孩子使用的媒材，不僅可以讓孩子釋放壓力，同時也能提高專注力。在這次活動中，孩子可以使用各式繪畫材料，盡情發揮創意，表達情感和想法，提升自信及成就感。今天所完成的帆布，未來也將懸掛在嘉義市社區心理衛生中心的外牆上，邀請市民朋友前來打卡欣賞。

嘉義市社區心理衛生中心5月份心理健康系列活動即將開跑，活動主題包含：育兒神隊友培訓、親子繪本共讀、孕產婦乳腺疏通、嬰幼兒按摩及家庭照顧者同儕團體，即日起開放報名，相關資訊公告於嘉義市社區心理衛生中心粉絲專頁： https://www.facebook.com/warmheartpig/ ，歡迎市民朋友踴躍報名。社區心理衛生中心提供免費心理諮商，有需求的市民皆可電話預約(預約電話：05-2255155)。