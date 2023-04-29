　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

▲雲林縣長張麗善率隊參訪吉隆坡城市建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善率隊參訪吉隆坡城市建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善昨日率雲林縣政府團隊至吉隆坡中央車站、雙子星塔參訪，瞭解其運輸及建築機制。今（29）日赴布城（Putrajaya）參訪布城鋼索大橋，鋼索大橋配合周遭景觀為當地地標之一，長240米在其中一端以帆船作設計，另一邊以30對鋼索鞏固橋身，晚上更有特別的光環境。

縣長張麗善率雲林縣政府工務處、環保局等單位參訪大馬，其中，也到雙子星塔第41和42層之連結天橋，距離地面170公尺處，長58.4公尺，除連接兩棟大樓之通行外，更有穩定兩邊建築物的作用，有如人字形支架穩固在高空中，讓世界各地的建築師到訪觀摩。

▲雲林縣長張麗善率隊參訪吉隆坡城市建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲布城鋼索大橋展現城市美學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣府工務處汪令堯處長指出，雲禾大橋與布城鋼索大橋俱有類似的條件，惟兩橋結構型式有所不同，雲禾大橋為以軸力承載較大的脊背橋工法設計其梁身外觀為弧形。目前雲林縣內有許多橋梁待重新改建，此次參訪希望能把大馬橋樑、景觀等相關模式帶回雲林，可和文觀處、城鄉處結合，參考國外經驗把雲林打造成觀光城市。

張麗善縣長於參訪時表示，中央車站匯集鐵道、捷運、公車等，不僅以大眾運輸為主要發展定位，而是考量整體都市發展，以車站為中心開展的獨特模式，打造工作、生活和娛樂空間，帶動城市發展，此次行程工務處長汪令堯特地帶著運管科長陳怡燕、交通建設科長鄭介旗一同參訪觀摩學習。

▲雲林縣長張麗善率隊參訪吉隆坡城市建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善率團參訪吉隆坡中央車站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善縣長表示，雲林縣境內總計有90條客運路線提供境內及跨縣市國道運輸服務，惟現況各鄉鎮市缺乏指標性轉乘場站，民眾使用欠缺便利性，導致現況本縣公共運輸使用率尚有提升空間；爰此，雲林縣政府除了藉由電子票證資料預估大眾運輸發展之潛力區域，並挑選高鐵、台鐵等路線行經之鄉鎮市，規劃大眾運輸轉運場站或集中式候車設施提供民眾轉乘使用，而這次吉隆坡參訪的經驗將納入未來轉運站規劃之構想中。

工務處汪令堯處長補充說明，雲林縣老年人口比率相當高，為打造讓所有民眾都能輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，並響應全球節能減碳願景，雲林縣政府現正積極規劃境內7大轉運站，除了今年將動工之斗六轉運站及積極爭取再次與國產署合作之北港轉運站外，未來轉運站將參考吉隆坡中央車站之經驗，透過各單位多方協商與資源分享，思考由需求導向轉向供給導向，並結合都市更新及土地開發計畫，創造雲林縣新生活環境與城市價值。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

►大甲媽遶境往返都駐駕　「西螺福興宮太平媽」連美國人都來朝聖

►大甲媽駐駕西螺福興宮「萬人搶換壓轎金」　幼稚園長讚：鎮園之寶

►9張空白收據報公帳！雲林褒忠鄉長「2手段詐經費+收賄」撈15萬遭起訴

►雲林女收到信用卡刷卡通知　才驚覺錢包不見…焦急衝警局報案

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
男不舒服以為感冒！「臉色慘白」急衝醫院　醫一照：完全阻塞了
好市多賣「A肝毒莓」只肯退錢！消保會嗆：該賠5倍賠償
前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！「迎面自撞」糗摔片曝
桃園嚴重車禍「狂撞6車」！醉駕駛酒測值曝光
好市多「8產品」恐被毒莓污染！專家示警：建議送檢
「特斯拉天坑」成地雷　竹北人不敢靠近：開車必繞開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好市多賣「A肝毒莓」消費者恐吞下肚！台南市衛生局出手了

勞工親子同慶五一　勞動節登山紓壓享健康

張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

感受閃爆燃危險！花蓮實火閃爆燃櫃演練　培育16名種子教官

台北國際書展落幕！　桃園同德國小獲比利時館贈書櫃及法語繪本

結合古蹟建築及藝文特色　雲林縣推廉政教育親子活動

雲林溜小孩多一好去處　「三條崙保安林」生態園區啟用

嘉義縣首創三合一村落創生提案　落實公民參與

西拉雅熱氣球嘉年華　南消官田消防一起同樂

疫情解封遊綠島　花東生態小旅行5至10月天天有活動

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

好市多賣「A肝毒莓」消費者恐吞下肚！台南市衛生局出手了

勞工親子同慶五一　勞動節登山紓壓享健康

張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

感受閃爆燃危險！花蓮實火閃爆燃櫃演練　培育16名種子教官

台北國際書展落幕！　桃園同德國小獲比利時館贈書櫃及法語繪本

結合古蹟建築及藝文特色　雲林縣推廉政教育親子活動

雲林溜小孩多一好去處　「三條崙保安林」生態園區啟用

嘉義縣首創三合一村落創生提案　落實公民參與

西拉雅熱氣球嘉年華　南消官田消防一起同樂

疫情解封遊綠島　花東生態小旅行5至10月天天有活動

周思齊打破隊史最老開轟紀錄　兄弟6比2領先味全

55年來免費租借婚禮場地！他93歲高齡病逝　曾造福1萬4千對夫妻

高雄信賴之友會成立　賴清德提4任務：大家都是台灣隊並肩作戰

好市多賣「A肝毒莓」消費者恐吞下肚！台南市衛生局出手了

MSI打造美學風格空間　炫彩玻璃展館大秀商務及創作筆電新品吸睛

男不舒服以為感冒！「臉色慘白」太太急衝醫院　醫一照：完全阻塞了

朴信惠產後還是女神！波浪長髮首亮相　隔10年合體《繼承者》他

勞工親子同慶五一　勞動節登山紓壓享健康

張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

王令麟出席世界獸醫師大會　攜手東森寵物、慈愛生技關注寵物醫療

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

大甲媽步出永樂街　王惠美送駕

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

台南400讓國際觀光客看到甚麼？

台東警連手郵局打擊詐騙　逮提款車手

團購過期10年蹄膀逆轉！衛生局稽查結果出爐

想投資虛擬貨幣賺錢　男險被騙150萬

撞球館藏百家樂職業賭場

南消第三大隊與區公所攜手防汛

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

攜手慈濟慈善基金會培訓防災士

台南「職場ㄟ大小事講座」

春季安平千人淨灘

打擊綠能蟑螂

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

更多熱門

相關新聞

古蹟+藝文！雲林力推廉政教育親子活動

古蹟+藝文！雲林力推廉政教育親子活動

雲林縣政府政風處今(29)日於斗六繪本館、古坑永光故事館舉辦繪本導讀及手做活動，活動也特別結合雲林在地特色故事屋及日式建築群。斗六市公所政風室主任陳大中表示，透過這次手作互動藝文饗宴活動，將廉潔繪本推展給更多學童認識，引起小朋友的共鳴，更提高大家的學習意願。

雲林三條崙保安林生態園區啟用

雲林三條崙保安林生態園區啟用

兩媽祖顯神蹟　志工開刀前結石不見了

兩媽祖顯神蹟　志工開刀前結石不見了

他挖「天坑」建商關係圖：楊文科說清楚！

他挖「天坑」建商關係圖：楊文科說清楚！

西螺垃圾定點清運上路　首日500kg

西螺垃圾定點清運上路　首日500kg

關鍵字：

雲林縣長張麗善參訪觀摩建築交通

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面