張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

▲雲林縣長張麗善率隊參訪吉隆坡城市建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善昨日率雲林縣政府團隊至吉隆坡中央車站、雙子星塔參訪，瞭解其運輸及建築機制。今（29）日赴布城（Putrajaya）參訪布城鋼索大橋，鋼索大橋配合周遭景觀為當地地標之一，長240米在其中一端以帆船作設計，另一邊以30對鋼索鞏固橋身，晚上更有特別的光環境。

縣長張麗善率雲林縣政府工務處、環保局等單位參訪大馬，其中，也到雙子星塔第41和42層之連結天橋，距離地面170公尺處，長58.4公尺，除連接兩棟大樓之通行外，更有穩定兩邊建築物的作用，有如人字形支架穩固在高空中，讓世界各地的建築師到訪觀摩。

▲布城鋼索大橋展現城市美學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣府工務處汪令堯處長指出，雲禾大橋與布城鋼索大橋俱有類似的條件，惟兩橋結構型式有所不同，雲禾大橋為以軸力承載較大的脊背橋工法設計其梁身外觀為弧形。目前雲林縣內有許多橋梁待重新改建，此次參訪希望能把大馬橋樑、景觀等相關模式帶回雲林，可和文觀處、城鄉處結合，參考國外經驗把雲林打造成觀光城市。

張麗善縣長於參訪時表示，中央車站匯集鐵道、捷運、公車等，不僅以大眾運輸為主要發展定位，而是考量整體都市發展，以車站為中心開展的獨特模式，打造工作、生活和娛樂空間，帶動城市發展，此次行程工務處長汪令堯特地帶著運管科長陳怡燕、交通建設科長鄭介旗一同參訪觀摩學習。

▲雲林縣長張麗善率團參訪吉隆坡中央車站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善縣長表示，雲林縣境內總計有90條客運路線提供境內及跨縣市國道運輸服務，惟現況各鄉鎮市缺乏指標性轉乘場站，民眾使用欠缺便利性，導致現況本縣公共運輸使用率尚有提升空間；爰此，雲林縣政府除了藉由電子票證資料預估大眾運輸發展之潛力區域，並挑選高鐵、台鐵等路線行經之鄉鎮市，規劃大眾運輸轉運場站或集中式候車設施提供民眾轉乘使用，而這次吉隆坡參訪的經驗將納入未來轉運站規劃之構想中。

工務處汪令堯處長補充說明，雲林縣老年人口比率相當高，為打造讓所有民眾都能輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，並響應全球節能減碳願景，雲林縣政府現正積極規劃境內7大轉運站，除了今年將動工之斗六轉運站及積極爭取再次與國產署合作之北港轉運站外，未來轉運站將參考吉隆坡中央車站之經驗，透過各單位多方協商與資源分享，思考由需求導向轉向供給導向，並結合都市更新及土地開發計畫，創造雲林縣新生活環境與城市價值。