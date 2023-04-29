「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

記者蔡佩旻／雲林報導

大甲鎮瀾宮媽祖南下進香，行經中、彰、雲和嘉4縣市共9天8夜遶境約340公里。26日於返程再度駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟，湧入上萬信眾祈福換取「壓轎金」及「紅綾」及求「敬茶」，日前傳出一名信徒原本應在27日進行結石手術，但他前一天求了杯敬茶祈求手術順利，結果竟在上開刀檯前被發現「結石消失了」，令他大呼媽祖靈感。

▲西螺福興宮志工陳先生在臉書上分享，開刀前夕向大甲媽祖求了一杯敬茶，祈開都順利逢凶化吉，卻在隔日開刀前奇蹟似的找不到結石，直接出院。（圖／記者蔡佩旻攝）

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《台灣媽祖粉絲團》一名陳姓男子於27日貼文分享，「不管是奇蹟，還是真保佑，真的很感謝「太平媽」跟「大甲媽 」。因本來醫院安排今天4/27號要手術結石的，在4/26號大甲媽停駕太平媽廟後，為祈求讓我手術順利，向大甲媽誠心祈求一杯敬茶再拿去太平媽爐過爐」。

▲西螺福興宮是大甲媽遶境唯一去程、返程均駐駕的廟宇，並在返程駐駕時，供信眾換壓轎金、紅綾與求敬茶。（圖／翻攝自台灣媽祖粉絲團）

陳表示，「就這樣在今天4/27號早上來到了台大醫院報到準備手術。已經換好手術服，醫生再次照斷層掃描要確定結石位置，就這樣...醫師跟醫師助理都錯愕了。怎麼可能不見了！問我有沒有感覺排出來？我說都沒感覺。醫生說太神奇了。叫我可以回家了。 在此真心感謝！媽祖的保佑」。

▲西螺福興宮是大甲媽遶境唯一去程、返程均駐駕的廟宇，並在返程駐駕時，供信眾換壓轎金、紅綾與求敬茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

《ETtoday新聞雲》循線找到這名住在西螺的陳先生，他向記者表示，前陣子因發現血尿，前往就醫，由台大雲林分院泌尿科進行檢查療程，發現結石卡在輸尿管並且已經引起腎積水，即安排靜脈注射泌尿系統攝影檢查，確定結石位置在輸尿管與膀胱的轉折處，無法體外震波碎石，且結石過必須開刀取出。

陳先生一家人長期在西螺福興宮太平媽祖廟當志工，服務媽祖與參拜的信徒、香客，自知需要開刀，陳先生便向媽祖祈求，適逢大甲媽遶境廟裡需要人手幫忙，已經讓醫院安排在大甲媽於西螺北上離境後再開刀，好為媽祖與信眾服務，也求媽祖庇佑開刀順利。

陳說，沒想到在媽祖駐駕那晚，自己撥空到神轎前跪求一杯大甲媽敬茶，再到太平媽神尊前過香爐，這一喝，怎麼也沒想到「結石不見了」！

▲陳先生出示手術說明書指出，左側腎臟因結石積水，27日開刀前檢查出結石消失不見的消息，令人錯愕又驚喜，且水腫的腎臟已經恢復原來大小。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳先生說，因為大甲媽要來，將開刀時間後延，這期間醫師有開輸尿管擴張劑服用，一週來均未見效，完全沒有尿出結石的感覺，27日上午先照了X光接著辦理住院、接點滴、11點照完斷層掃描就等開刀通知，約13時許醫師助理走進來，用很驚訝的表情告訴我們夫妻「陳先生，你的結石不見了耶！」

陳太太向記者強調，「她是直接說不見！不是說結石掉到膀胱或是移動位置」，是真的憑空消失了，醫師助理頻頻向丈夫一再詢問「真的沒有尿出來嗎？」「真的都沒感覺嗎？」，陳先生說結石不算小，即便是碎掉尿出來也一定會有感覺，但真的沒有。最後確定沒有結石、腎積水情況也完全消腫，由護理師拆除手上的針頭，直接辦理出院了。

▲陳先生出示開刀住院說明指出，27日一早8點報到後再度進行檢查，卻在下午1點多得到結石消失不見的消息，令人錯愕又驚喜。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳先生也強調，這期間一直有配合醫囑吃藥、多喝水、多排尿，興許碰巧在大甲媽遶境期間，廟裡外忙進忙出，在運動量、水分、排尿都比較多而促進代謝，使得結石自體排除，但完全都沒感覺真的是相當不可思議，感謝醫師再三叮嚀，也感謝太平媽、大甲媽的庇佑，全家人亦更虔心替媽祖服務信眾。

▲陳先生拍下手上的靜脈滯留針寫著4/27-5/1，心中充滿驚喜直呼「媽祖靈感」。（圖／陳先生提供）