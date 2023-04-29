韓國情侶旅高雄...女友陳屍飯店　弟悲問：不是要結婚了嗎？

▲高雄市新興分局前金分駐所。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶22日來台觀光自由行，投宿高雄某商務旅館，但金姓男友（32歲）卻在24日下午通知旅館人員，李姓女友（31歲）失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治，李姓女友的弟弟接獲噩耗從韓國趕來台灣，對於姐姐客死異鄉悲痛不已，還透露姐姐和涉嫌行兇的金男已經「論及婚嫁」，不懂她為何命喪異鄉。

檢方在相驗時發現，李姓女子的頭部左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，因此認定有他殺的嫌疑，命警方逮捕涉嫌的金姓男友，檢察官在偵訊後，以殺人罪嫌向法院聲請羈押金男，但法官裁定以10萬元交保，限制出境並不得出海。

據了解，金男和李女原訂是25日離台，沒想到在離開前一天出現意外，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

據指出，金男和林女在23日晚上就沒有外出，兩人疑似在飯店內徹夜飲酒，是否酒後起衝突或金男失手打了李女，都還需要進一步釐清，金男也從頭到尾否認犯行，僅辯稱李女是自己跌倒受傷。

檢察官在接獲警方通報後，透過涉外管道通知李女在韓國的家屬，李女的弟弟也在25日相驗時趕抵台灣，確認死者就是李女，除了心痛不已外，李女弟弟也透露，姐姐和金男交往已經一段時間，已論及婚嫁，為何兩人開心出遊卻客死異鄉也感到不解？

檢方在偵訊後依殺人罪嫌聲押金姓男子，法院審理後裁定以10萬元交保，諭知金男限制出境出海及住居，並每週一次到轄區前金分駐所報到。