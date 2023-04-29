疫情解封遊綠島　花東生態小旅行5至10月天天有活動

▲▼綠島過山古道尋寶趣，5月1日起至10月底開始接受預約，5人成團。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

這幾年因疫情肆虐，連帶影響民眾出遊意願，在今年疫情解封後，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處精心準備綠島各項生態小旅行，歡迎大家一起來發現綠島的生態之美。

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水⋯，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態景觀森林步道。為帶領遊客一窺綠島森林步道奧妙，東管處將自5月1日至10月底辦理「綠島過山古道尋寶趣」活動，到訪民眾可透過導覽解說，除了解綠島山林動植物生態外，亦可了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，亦是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。

東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾島上行車減速慢行，讓路給活的螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

▲蟹蟹您的愛~護蟹俠客行活動共4場。

各項活動辦理時間及集合地點等訊息如下：

1.「綠島過山古道尋寶趣」:5月1日起至10月底開始接受預約，活動時間每週一至五（08:30-10:00），5人成團

2.「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」:6月15日、7月15日、8月15日、9月9日共4場。集合地點在環島公路龜灣路段，集合時間為18:00。

3.「淨灘活動」:112年即日起至年底，可至綠島中心索取淨灘用品淨灘，請上本處官網或電話預約。

4. 有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打預約專線：089-672026洽 詢，相關資訊並可於東管處官網(www.eastcoast-nsa.gov.tw)及FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。

