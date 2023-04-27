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「我世新主播」攜手專業主播　前進高中挖掘潛力新星

圖、文／世新大學主持播報社提供

由世新大學與校內專業社團 MBC 主持播報社攜手舉辦的「世新大學全國性主播大賽--我世新主播」，終於走過去年因疫情停辦的陰霾，在今年卯足全力升級整體規格、擴大賽事規模。本次除原有的大專院校組外，更是睽違五年再次設立高中職組，邀請高中生們一起共襄盛舉，盼能協助高中生多一個探索未來的機會。

本次活動秉持著「幫助懷有主播夢的同學，擁有一個發光發熱的舞台」的初衷，且希望能盡力幫助高中職學生們進一步認識這個產業，擁有探索未來職涯的機會。所以，針對高中職參賽者， 規劃了多個獎項，包含：主播分享會、主播深度對談會、專業錄音室錄音使用機會、世新大學的全媒體攝影棚播報體驗，以及特別爭取到知名新聞網與電視台的參訪機會等，盼能透過實際資源，幫助高中職學生找尋並探索心中職涯志向。

（我世新主播提供）
▲主播黃筱純回母校蘭陽女中與學妹們分享主播日常。

針對高中職學生規劃的「主播巡迴分享會」，今年邀請了各大電視台主播，包含有鄔凱雯、張寧、王富民、黃筱純、黃品寧、李瀅瀅等主播，進入南山高中、中和高中、新莊高中、華江高中、蘭陽女中、恆毅高中、金陵女中等多所高中職校園，舉行主播職涯經驗分享會，分享職涯經驗，獲得學生們的熱烈回響！

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巡迴分享會中，主播們除了鼓勵同學們趁現在勇敢嘗試，把握每一次站上舞台的機會，更給予現場同學們許多建議，為同學解答對於主播職業的疑惑。其中同時具備世新大學新聞學系與蘭陽女中校友身分的黃筱純主播表示，回到母校蘭陽女中讓她很感謝也很開心，過程中不斷鼓勵高中同學們從現在開始充實自我，並特別提醒別看主播總是看起來光鮮亮麗，背後需要付出許多的努力和準備，包括豐厚採訪經驗的積累、平常對知識的吸收等，如此才能將新聞如實地呈現給觀眾。最後主播強調：第一線採訪資歷、心理素質、口條、自律與工作態度，是成為主播的不二法門！ 

（我世新主播提供）
▲4/15 高中職組參賽者與評審主播、世新大學校長、學務長大合照。

目前 2023「世新大學全國性主播大賽--我世新主播」初賽已完美落幕，本次參與高中職組與大專院校組共 150 多位參賽者中，將有 40 人能晉級 4/30 的總決賽，面對更加專業與嚴苛的考驗。

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