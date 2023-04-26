台東環保局定期監測綠島污水淨化設施　籲落實減量與減污





▲台東環保局定期監測綠島污水淨化設施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極提升綠島鄉污水淨化設施的處理效能，避免未經處理的污水直接排放到海洋中，台東縣環境保護局每季都會派員前往，並針對污水淨化設施進行水質檢測，藉由定期監測水質確認淨化效能。

環保局指出，綠島鄉中寮及南寮是島上人口活動最密集的村落，也是當地旅遊業的重要據點，因此選擇在此地段設置污水處理設施，利用當地的植物、微生物分解來處理污水，平時由人員駐點於綠島鄉維持設施的操作與維護外，每季皆會再派員至現場針對該設施進行水質檢測，藉由定期監測水質評估其淨化效能，並依據評估結果適當調整操作方式，確保污水變成可以排放到自然環境中的乾淨水質，進而保護綠島珊瑚礁等海底生態。

環保局進一步說明，廚房是生活污水中有機物的主要來源，例如清除碗盤油垢的清潔劑富含界面活性劑，進入水中會產生泡沫，消耗水中溶氧，導致生化需氧量(Biochemical oxygen demand)的上升，對於海洋生態、水體環境有不良的影響。

環保局提醒，民眾平時應落實廚房污水減量與減污，減少生活污水對海洋水體的影響，餐點盡量吃完，不要產生菜渣或廚餘、洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨、流理臺濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒、少量廢食用油與廚餘混合回收及適量使用清潔劑與減少用水等，都能降低對水質造成的負荷，讓我們一起共同守護綠島污水淨化設施及這片美麗的珊瑚礁。