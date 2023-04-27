蔡英文第10度造訪疫情指揮中心　「解編後還有很多工作！」

▲中央流行疫情指揮中心解編，總統蔡英文蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心成立至今已1,194天，而指揮中心也將於5月1日正式解編，總統蔡英文下午特別前往指揮中心感謝所有第一線防疫人員。蔡英文表示，指揮中心解編後，會由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫整備跟應變工作，同時也會推動疫後的經濟復甦，「還有很多工作等著我們！」

蔡英文表示，下個星期，也就是5月1日開始，疫情等級降低，指揮中心也會解編，稍早也召開了最後一次記者會。她說，大家跟她一樣有很多感觸，一起走過一波又一波疫情挑戰，這是她第10次來到指揮中心，每次來了解大家因應作為，感謝大家辛苦，都覺得言語無法表達心中的感謝。

蔡英文說，歷任指揮官跟夥伴、防疫人員，大家真的都很辛苦，成立到今天是1194天，防疫記憶是每天兩點鐘準時收看的記者會，進入超商前掃實名制，還有「+0」的喜悅。她說，記得當時有家長說，孩子不想要戴粉紅色的口罩，而防疫中心的大哥、大姐們，就戴上粉紅色口罩，破除顏色的性別刻板印象。

蔡英文指出，回顧防疫的挑戰，感謝中央到地方，政府到民間，所有投入防疫的夥伴，大家相互扶持，凝聚最大的防疫力量，感謝國人配合政府政策，團結防疫讓台灣在疫情中持續穩健發展。

蔡英文說，指揮中心解編後，會由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫整備跟應變工作，持續推動疫情後的經濟復甦，「還有很多工作等著我們，再次感謝我們夥伴的付出」。

▲中央流行疫情指揮中心解編，總統蔡英文蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）