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撐不住！新竹都城隍廟小吃公告「5／1全面漲價5元」　在地人哀嚎

▲▼新竹都城隍廟。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹都城隍廟廟內小吃管委會宣布集體調漲5元。（資料圖／記者湯興漢攝）
記者陳凱力／新竹報導

原物料持續上漲，又有小吃攤撐不下了！新竹市都城隍廟內的小吃街，廟口管委會近日貼出公告「5月1日起將全面調漲5元」。主委柳宗禮說，20多攤廟內小吃已經凍漲5年，但原物料、人事持續增加，光今年的豬肉一斤就漲了30元，「真的撐不住了」！

新竹市都城隍廟有名小吃，包含貢丸、米粉湯、滷肉飯、肉圓，是遊客訪竹最愛的打卡美食地點。不過都城隍小吃內有共識，不會單一調漲，管委會主委柳宗禮說，每次都是店家們一起討論後決定是否漲價。

▲撐不住！新竹都城隍廟內小吃公告「集體漲價」　在地人哀嚎。（圖／翻攝新竹大小事）

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▲網友貼出漲價公告，引起討論。（圖／翻攝新竹大小事）

柳宗禮自己也在城隍廟廟口經營「柳家肉燥飯」，他說廟內小吃已經凍漲5年了，但是現在除了菜類成本沒有特別漲之外，其他像是肉、蛋，甚至人事成本都增加很多，缺工嚴重，店家只能付出更多薪水搶人，目前決議，從5月1日起全面調漲5元。

對於漲價公告，網友紛紛哀嚎，「早就不是小吃價了」、「不要吃就不怕漲價」、「以前都漲的不算？哪有一起漲價的？！聯合漲價算什麼問題呢？」、「城隍廟的商家近期已經各自漲價過5塊了，現在又集體再漲價5塊，吃相太難看了吧，難怪新竹觀光客那麼少」。

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