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士林夜市雞排一堆人排　他秒笑盤子！價格曝網驚：算不貴了

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲士林夜市。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

前些年，因屢傳坑殺遊客爭議，士林夜市沒落了好一陣子，還被貼上「賣價普遍較高」的標籤。不過，就有網友發文，說士林夜市的雞排又漲價，「每年漲，今天看變95元了」，結果有人反而驚呆幫補血，「95算不貴了好嗎？」話題引發討論。

這位網友今（24）日凌晨在PTT的Gossiping板問卦，「士林夜市雞排95」，文中表示，「（士林夜市雞排）每年漲，今天看變95了，結果還一堆盤子排隊，是不是準備破百了？雞排賣95是不是已經正常價了？」

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看到貼文後，就有人秒噓，認為一片雞排95元還好，「95算不貴了好嗎？一般店面的雞排價格更貴」、「不是有120的了嗎？95好便宜」、「我這裡195」、「我最後買好像是2020年，70還80的樣子」、「雞排飯都105了。」

也有網友表示，「要看重量是幾兩、幾oz、幾g，有價差」、「雞肉成本本來就有差，40塊的雞排也有啊」、「超過70就很少吃了，也好……比較健康（心虛）」、「我也是超過70（元）開始幾年吃一次」、「外送平台上一片150都有人買，謝謝」、「好幾年沒吃（雞排）了。」

日前，知名連鎖雞排店「2派克脆皮雞排」也宣布漲價，共有4款品項價格上調，其中，雞排從原本的80元上調到85元；雞塊則從70元調整成75元，時間從4月17日開始。公告引發網友哀嘆，「比便當貴」、「2022年雞排70元，現在漲到85元」、「這高壓的時代下，我還是會吃吃雞排療癒心靈」、「終於可以擺脫雞排，邁向標準BMI。」

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