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80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻：很屌

▲▼女子買80元排骨飯，結果一打開氣到給負評。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子買80元排骨飯，結果一打開氣到給負評。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

網搜小組／柯振中報導

對於一般民眾而言，買到便宜大碗的東西會讓心情變好，反之也可能打壞了整天的心情。台北一名女子日前在士林購買80元的排骨飯，打開以後氣得她跑去Google留負評，沒想到老闆一句話神回應，反而讓上千網友笑翻，女子也無奈直呼「還被老闆噴一臉」。

這名女子在「爆怨公社」表示，她日前到士林某間餐館購買要價80元的排骨飯，回家打開後被內容物嚇呆，似乎與她原本想的不同，於是跑去Google留下2星評價，「我真的驚呆了，這樣80、80耶！真的就排骨跟飯！」隨後老闆也幽默回應，「不然裡面會出現雞腿嗎」，逗趣的畫面讓人忍不住嘴角上揚。

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▲▼女子買80元排骨飯，結果一打開氣到給負評。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子買80元排骨飯打開氣到給負評，老闆的回應相當幽默。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

貼文引發討論後，不少網友笑了出來，接著出言回覆，「排骨飯、排骨便當，兩個不一樣」、「業主回覆也很屌耶」、「真的是排骨、飯」、「沒配菜NG，雖然那個地段差不多是那個價格」、「這老闆也是個幽默的人。」

事後女子則表示，實在是她沒有發現排骨飯、排骨便當的區別，打開便當盒時看到了單薄的模樣，又見到老闆的回覆，實在無法吸收這份幽默，所以才會張貼出來，「感謝大家的指導，下次會注意飯跟便當的差別！抒發一下80元排骨飯，還被老闆噴一臉！」

▲▼女子買80元排骨飯，結果一打開氣到給負評。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲事實上，店家的菜單有分為「排骨飯」以及「排骨便當」，售價分別為80元、100元。（圖／翻攝Google評論）

事後實際查詢該店家的菜單，確實有「排骨飯」以及「排骨便當」的差別，2者的價差為20元，而除了這款品項以外，店內的其他主菜也有分為「主菜+飯」及「主菜+飯+配菜」的選項，顯見一直以來排骨飯都是這樣的份量。

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