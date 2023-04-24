北市蛋商公會重啟報價　本周產地價維持45.5元、批發價55元

▲雞蛋供應趨穩，北市蛋商公會重啟報價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著進口雞蛋陸續抵台上架、國內產地逐步恢復產能，近期雞蛋供應趨緩。主導全台蛋價的台北市蛋商公會，一度因為黑市猖獗，拒絕報價，昨重啟蛋價委員會議，考量國內蛋價實際交易價格已接近盤價，今（24日）登報公告本周蛋價維持產地價45.5元、批發價55元。

全國蛋荒從去年初延燒至今，今年初更因為禽流感疫情史上最嚴峻，加上蛋雞雞群汰換、春節用量高峰期等因素，雞蛋又貴又缺，不但蛋價創下史上新高，出現民眾排隊買蛋奇景，也造成黑市猖獗，市場散蛋1斤破百、箱蛋1箱飆破1800元。實際交易價格與公告盤價差距太大，市場價格失序，又傳出官方抑制蛋價，蛋商公會憤而拒絕報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市蛋商公會理事長林天來今表示，隨著進口雞蛋抵台，緩解民眾排隊購買熱潮，加上清明過後，是糕餅業者的淡季，加工業用量減少，以及產地逐步恢復生產，目前雞蛋供應趨穩，價格也逐步回復，目前箱蛋1箱約1100~1200元、市場散蛋每斤約60~70元，已與公告盤價接近，在停止報價4周之後，昨天重啟蛋價會議，決定維持產地價45.5元、批發價55元。

至於鴨蛋價格，先前傳出因為雞蛋供應吃緊，餐飲業者轉而搶買鴨蛋，導致供應量不足，恐怕又掀起一波漲幅。對此，屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉表示，目前鴨蛋產銷供應趨緩，暫無調漲規劃。