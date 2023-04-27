漲價踢鐵板？　麥當勞驚覺顧客正在「用這招」悄悄反擊

▲麥當勞發現顧客正在反擊漲價策略。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

麥當勞首席執行長（CEO）坎普斯基（Chris Kempczinski）25日表示，一些市場的顧客正在反擊漲價現象，每次點餐時，訂單裡的餐點數量變少了。

坎普斯基指出，每一筆交易的餐點數量已經出現「低個位數」（low single-digits）的下降，顧客如今變得比較不可能在訂單中加入薯條等餐點，但大部分人還是會購買大麥克與麥克雞塊。他直言，消費者對於漲價的抵制行為，跳脫了公司制定價格策略時採用的模式。

CNBC報導，大約一年以來，企業持續漲價以緩解通貨膨脹，尤其烏俄戰爭導致商品價格飆高之後，但即使通膨緩和，顧客的消費習慣也在隨之改變。

儘管如此，麥當勞今年第一季仍通報連續三季度的美國消費量增長。今年以來，麥當勞股價已經上漲10%左右，儘管25日微幅下跌仍創52周以來新高。此外，由於價格上漲與需求增加，麥當勞今年第一季度的收益也超出華爾街預期。

其他企業漲價後的市場反應則不太一樣。可口可樂持續提高飲料價格，但市場需求反應平淡。最大競爭對手百事可樂2月表示不會再漲價，但今年第一季度銷量仍下跌2%。可口可樂CEO昆西（James Quincey）25日說，對於許多消費者而言，即使失業率及汽油價格都下降了，通膨及更高的貸款利率仍是他們最關心的議題。