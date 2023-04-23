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大甲媽遶境往返都駐駕　「西螺福興宮太平媽」連美國人都來朝聖

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度「大甲媽起駕了！」世界宗教盛事之一的大甲媽祖遶境，在15萬名信徒跪拜、簇擁及歡呼聲中起駕，媽祖鑾轎將進行為期9天8夜的進香行程。來自美國籍商人宋濟民，首次來到台灣，對中華文化從未接觸的他在友人介紹下，特地來到雲林西螺福興宮朝聖慕名已久的太平媽，也體驗盛名 國際的「大甲媽祖遶境」。

▲大甲媽祖鑾轎與各式陣頭將浩蕩穿越歷史建築「西螺大橋」，令美國籍商人宋濟民相當嚮往，決定一定要來與「雙媽」相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮香火鼎盛，是大甲媽祖遶境路徑中唯一往返都會駐駕的廟宇，宋濟民說，今日一見盛況果真不虛此行。（圖／記者蔡佩旻攝）

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美國籍的宋濟民接受ETtoday記者採訪，他說早在來台之前耳聞台灣文化宗教底蘊深厚，友人更向他提及，西螺福興宮亦相當盛名，更是大甲媽祖遶境路徑中，唯一往返都會駐駕的廟宇，屆時大甲媽祖鑾轎與各式陣頭將浩蕩穿越受美援資助的歷史建築「西螺大橋」，令他相當嚮往，決定一定要來與「雙媽」相會。

本身沒有特殊宗教偏好的宋濟民被問起為何受到媽祖吸引，宋濟民表示，他知道的媽祖，就像母親般庇佑眾生、保佑萬民，很值得我景仰、尊敬，跟媽祖有關的寺廟大部分具久遠的歷史相當有意思。宋濟民說，來到雲林看見參與的真的人相當多，不會被嚇到並且深受感動，一直都知道西螺福興宮太平媽香火鼎盛，今日一見果真不虛此行，以後也會推薦給自己的朋友，一定要來親自體驗盛況。

▲大甲媽祖鑾轎與各式陣頭將浩蕩穿越歷史建築「西螺大橋」，令美國籍商人宋濟民相當嚮往，決定一定要來與「雙媽」相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖鑾轎與各式陣頭將浩蕩穿越歷史建築「西螺大橋」，令美國籍商人宋濟民相當嚮往，決定一定要來與「雙媽」相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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