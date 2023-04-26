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環球科大附設幼兒園師生體驗做碗粿　獻愛給母親

▲雲林家扶帶來母親節做碗粿活動，讓環幼小朋友皆成功做出一顆顆充滿職人精神與反哺孝心的美味碗粿，學習懂得感謝父母親養育之恩，母親節前夕傳統米食文化在歡樂中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶帶來母親節做碗粿活動，讓環幼小朋友皆成功做出一顆顆充滿職人精神與反哺孝心的美味碗粿，學習懂得感謝父母親養育之恩，母親節前夕傳統米食文化在歡樂中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大附設幼兒園母親節前夕舉辦米食體驗動手做碗粿，由環球董事長許淑敏、校長沈建華、環幼園長何采樺與教保老師於STEAM教室裡，邀請雲林家扶碗粿阿公吳萬宗教導兒童們製作古早味碗粿，有愛心、花朵等各式形狀創意碗粿帶回家與家人分享，環球幼兒園小朋友在母親節體驗傳統米食文化技藝並展現創意。

環幼園長何采樺表示，環球幼兒園曾經帶領小朋友們到太平老街品嘗碗粿好滋味，所以構思在母親節前夕送給媽媽特別的禮物，讓小朋友們親手做碗粿。從磨米漿、肉絲油蔥配料進蒸籠到成品，小朋友宛如大廚師烹調親手製作，呼應課程主題外，也讓孩子體會用心經營的幸福好滋味，更在過程中學習到感恩與惜福。

▲雲林家扶帶來母親節做碗粿活動，讓環幼小朋友皆成功做出一顆顆充滿職人精神與反哺孝心的美味碗粿，學習懂得感謝父母親養育之恩，母親節前夕傳統米食文化在歡樂中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球校長沈建華指出，現今孩子已經很難體會傳統美食皆源自於過去飲食缺乏的年代，惜福與感恩的心是親職教育很重視的一環，藉由母親節前夕的做碗粿活動，讓孩子們看見美味的成品得來不易，感恩與惜福拉近親子間的距離。

雲林家扶中心說明，在製作碗粿過程中，家扶社工讓小朋友們聞到來自田園的米香，經由家扶碗粿阿公吳萬宗製作教導，讓小朋友能體會碗粿製作奧秘，也看見吳萬宗阿公賣碗粿為生展現生命的韌性，這是生命教育理念重要元素，帶給環幼小朋友更多的感恩與惜福，「碗粿」是母親節最佳獻給媽媽的禮物。

▲雲林家扶帶來母親節做碗粿活動，讓環幼小朋友皆成功做出一顆顆充滿職人精神與反哺孝心的美味碗粿，學習懂得感謝父母親養育之恩，母親節前夕傳統米食文化在歡樂中學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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