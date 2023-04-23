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快訊／數十萬人簇擁！大甲媽祖鑾轎跨越濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，21日晚間11時自鎮瀾宮起駕始共9天8夜，行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市遶境約340公里。今（23）日晚間大甲媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在近10萬信徒簇擁下，跨越濁水溪緩緩進入西螺鎮，西螺福興宮與各宮廟陣頭亦齊聚西螺大橋南端接駕，現場人聲鼎沸、萬頭攢動，大甲媽鑾轎於下午約20時10分進入雲林縣轄。

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在10多萬信徒簇擁下，跨越濁水溪緩緩進入西螺鎮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在10多萬信徒簇擁下，跨越濁水溪緩緩進入西螺鎮。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林西螺福興宮是唯一大甲媽祖鑾轎來回均會駐駕的廟宇，頭旗抵達西螺大橋南端已入夜，比去年晚數小時，其他團隊隊伍依序陸續通過西螺大橋進入雲林縣境內，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，適逢假日遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端，預計晚間駐駕、24日零時起駕。

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在10多萬信徒簇擁下，跨越濁水溪緩緩進入西螺鎮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與雲林縣長張麗善一同掌轎，以數萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境。（圖／記者蔡佩旻翻攝

大甲媽祖鑾轎自大橋北端進入到南端第三拱，由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與雲林縣長張麗善，一同掌轎，進入西螺鎮後再由西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎以數萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡，大甲媽祖鑾轎預計進入西螺福興宮駐駕休息後，繼續南下新港。

今日因逢假日與疫情解封，各地特地前來朝聖的信徒、香燈腳相當多，雲林縣警局出動共480名警力維護交通與防竊，遶境速度較往年相對緩慢，從彰化一路隨香的陳姓信徒說，今年隨香人潮比前兩年多出很多，沿途提供的餐食都不夠吃「今年是最餓的1年！」

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標約20時30分搭乘機車進入西螺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標約20時30分搭乘機車進入西螺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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