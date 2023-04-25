獨／媽祖遶境休息車出車禍　駕駛酒測吹出0.91眾人傻眼

▲一輛跟隨大甲媽祖進香、改裝為休息室的貨櫃車因轉彎不慎，擦撞路邊車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進入第五天，大甲媽祖今（25）日於嘉義新港奉天宮舉行祝壽大典，預計深夜26日凌晨起駕返程，陸續不少腳程較快的香燈腳及志工先行返程。不料，一輛提供香客休息的貨櫃改裝車晚間7時許在虎尾擦撞路邊車輛，駕駛酒測值高達0.91，被依公共危險罪嫌偵辦中。

大甲鎮瀾宮大駕媽祖展開九天八夜遶境遶，昨日駐駕新港奉天宮、今日進行祝壽大典，隨媽祖遶境香燈腳及志工逾10萬人，不少腳程較快的已陸續先行返程進入雲林。一輛疑似改裝成休息室的貨車晚間近8時於虎尾林森路一段轉進博愛路，不慎擦撞停在路邊藍色小客車，雖然車速不快，但撞擊力仍造成自小客車左後方嚴重毀損。

▲貨櫃車駕駛酒測吹出0.91酒測值，現場所有人都傻眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，陳姓50多歲貨櫃車駕駛經警方現場實施酒測，酒測值高達0.91，立即遭上銬帶返派出所，依《公共危險罪》嫌偵辦，車禍詳細肇事原因尚待釐清，而遭撞之藍色自小客車因停放於路口轉角，警方依道路交通管理處罰條例進行舉發違規停車。

▲一輛改裝為休息室的貨櫃車因轉彎不慎擦撞路邊車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場因無人會駕駛大型車輛，所以貨櫃車需等待另名司機從嘉義新港趕來代為駛離，目前警員與警車在現場維護交通，呼籲民眾行經遵守現場人員指揮、注意路況安全。

▲貨櫃車駕駛酒測值0.91，遭警方現場上銬帶返派出所偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雖然車速不快，但撞擊力仍造成自小客車左後方嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）