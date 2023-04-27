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投入10億為期1年救疫後缺工　勞動部：促進2萬名勞工就業

▲▼勞動部次長陳明仁出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲勞動部次長陳明仁出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部27日在院會中報告「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過跨部會合作，改善產業缺工問題，方案預定試辦1年、投入10億元，促進2萬名勞工就業。勞動部次長陳明仁說，這是一個比較針對目前疫後復甦重點缺工的部分做處理。

勞動部次長陳明仁說，勞動部向來對於各項缺工狀況都有掌握，各式各樣促進就業機會都有在做處理，一年就業服務大概有超過70萬人次，這次主要針對疫後復甦產業特別有缺工的狀況，比較集中型的，跟目的事業主管機關建立新的模式。

陳明仁指出，這部分源於過去營造業、觀光業缺工，跟內政部還有交通部的一些經驗來做處理，所以一方面鼓勵和觸發國人投入重點缺工產業，另一方面也鏈結各個目的事業主管機關，有關於雇主獎勵或著是改善工作流程和工作條件的相關部分，做一個處理，「這是一個比較針對目前疫後復甦重點缺工的部分做處理」。

陳明仁強調，投入10億、促進2萬名勞工就業，並不是所有國內的缺工人數，也不是就業服務的人數，所以並不是一個所謂保守型的問題，而是針對目前缺工重點產業對症下藥處理。

媒體追問，新的方案會排擠舊有缺工獎勵？營造業缺工嚴重，獎勵旅宿業會把人搶走？若雇主辦理獎勵期間違反勞動法令，就業獎勵會被追回？

陳明仁說明，這個案子也包括營造業的缺工，其實營造業現階段人力確實短缺，跟工程會、內政部營建署對營造業的工作現場也採取幾個措施，可以在工地預先處理、職工的技能提升，還有一部分是缺工專案的媒合，所以沒有排擠的問題，本來就在專案媒合裡面。

至於若雇主違反勞動法令，陳明仁說，這部分應該是勞動部要積極去宣導、促使雇主做法遵促進企業永續經營。以目前這案子而言，都是關注工作條件的改善跟薪資條件的提升，所以這部分真正的回饋受益者都是勞工，勞動部給予的獎勵都是直接給勞工端不是雇主端，雇主端提供的就是一部分訓練先雇後訓、提升勞工職能的部分，勞工若參加職業訓練會提供相關獎勵，就勞動相關獎勵措施就是以勞工為主。

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