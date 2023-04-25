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社會 社會焦點 保障人權

失聯移工付不起醫藥費…越南辦事處不管　勞動部硬起來要求買單

▲南投縣社會勞動處派員前往探視朱姓失聯移工。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣社會勞動處派員前往探視朱姓失聯移工。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

越南籍朱姓失聯移工月前因大腦動脈瘤破裂昏倒，被友人丟包在草屯佑民醫院，經院方緊急手術後保命，不過有左側肢體無力後遺症、尚須復健治療，住院月餘更積欠高達120萬醫藥費、無力償還，院方多方聯繫相關單位，包括朱男本國駐台單位越南經濟文化辦事處，卻遭對方冷漠回應；南投縣政府指出，經向中央政府反映，勞動部已硬起來發函越南辦事處，要求協助醫療費。

朱姓失聯移工目前已暫時由移民署協助出院安置、安排遣返越南事宜，南投縣政府則基於人道立場，提供生活訪視協助、媒合民間資源清繳欠費。

▲勞動部發函越南辦事處，要求協助朱姓失聯移工清繳醫藥欠費。（圖／南投縣政府提供）

▲勞動部發函越南辦事處，要求協助朱姓失聯移工清繳醫藥欠費。（圖／南投縣政府提供）

社勞處透露，佑民醫院曾試圖請越南辦事處幫助該國移工，卻始終聯繫不上，爾後才透過該處的越南籍翻譯協助佑民醫院找到越南辦事處勞工組組長，並在第一次協調會中由該院院長直接與越南辦事處對話、同仁協助翻譯，院方表示要開記者會並突顯越南辦事處不關心自家人的情形，越南辦事處竟冷漠表示「尊重院方態度」，並表示對於非法移工已逃逸已違法無法提供協助。

▲勞動部發函越南辦事處，要求協助朱姓失聯移工清繳醫藥欠費。（圖／翻攝「駐台北越南經濟文化辦事處」官方網站）

▲勞動部發函越南辦事處，要求協助朱姓失聯移工清繳醫藥欠費。（圖／翻攝「駐台北越南經濟文化辦事處」官網）

社勞處指出，經與勞動部勞動力發展署管理組代理科長陳憶榕聯繫討論，勞動部勞發署即於24日以台灣中央政府的立場，發函給越南辦事處，請越南辦事處協助處理其國人的醫療費用，並尋求NGO團體資源進行人道關懷協助。

南投縣長許淑華則表示，未來除要建立支援網絡，也將向中央反映進行立法，保障移工人權。

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