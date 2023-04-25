天使的眼淚！嘉明湖國家步道新版登山證書出爐

▲嘉明湖國家步道新版登山證書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



嘉明湖國家步道是台灣熱門的登山步道，也是喜愛登山民眾心中夢想一生一定要去一次的高山湖泊。台東林管處曾於109年推出限量嘉明湖步道登山證書，不到一年的時間已全數售罊，後續接獲眾多山友對登山證書申購需求，為響應山友熱烈反應，新版登山證書結合嘉明湖國家步道官網（ https://jmlnt.forest.gov.tw ）線上申請系統，即將於5月1日開放申請，只要山友曾經徒步完成嘉明湖國家步道，提供照片證明並支付新台幣600元，即可擁有專屬個人並獨具特色的登山證書，前100名申購者加贈嘉明湖國家步道系列明信片。





新版登山證書是由該處與知名設計師葉忠宜討論改版，保留原有設計元素及對土地關心的理念，結合藝術家鄒駿昇插畫及布農族詩人-沙力浪作詩「月亮的鏡子」，以精裝書殼及屏風設計形式處理，貼心製作書內夾層，供民眾放置回憶照片。證書深具嘉明湖國家步道特色，希望山友在體驗步道旅程後，收到證書除了能感受不同以往的設計及回憶的保留外，更能近一步認識嘉明湖步道的古老傳說，進而尊重自然與文化，也更珍惜環境。

台東林管處表示，該步道景觀獨特、生態豐富，海拔3,000公尺以上黑水塘及玉山圓柏景緻迷人，視野遼闊，沿途可經過2座百岳向陽山(3,602公尺)及三叉山(3,496公尺)，步道終點嘉明湖海拔座落在3,310公尺，近年更是積極推動手作步道維護及負責任登山教育，是台灣高山非常重要的登山場域。