台東縣整合商業輔導資源　4／25邀集業者說明補助方向

▲112年台東縣第二季政策資源說明會，貼心協助業者申辦及補助諮詢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

經濟部為協助國內中小型企業與小攤商，因應全球景氣變化影響及智慧化、低碳化等國際趨勢，依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」推動產業轉型的各項補助措施及專案貸款。配合中央對於中小企業的利多補助，台東縣政府亦整合縣內輔導資源，於25日在縣府第五期辦公大樓 501會議室舉辦「112年第2季政策資源說明會」，向縣內業者說明各項補助的辦理方向。

縣府財經處副處長葉正鶴表示，為持續提供產業資源服務，縣府設有「台東縣一站式產業輔導辦公室」，並有專人駐點服務，提供中央及地方相關產業資源的諮詢，整理政府資源，並公布於台東一站式產業輔導網及粉絲社群，也主動出擊於每季舉辦一次政策資源說明會，提供業者說明解析補助辦法，及正確且完整的申請及洽詢管道。

財經處指出，今天舉辦的第2季政策資源說明會，除了針對經濟部剛公布的各項因應疫後產業及中小企業升級轉型辦法進行解析說明外，也對縣內的新住民朋友提供貼心的政策貸款說明服務，依內政部移民署的統計，111年在台的新住民人數已逾57萬人，台東縣約有4,500人，其中女性佔比超過九成，已成為一股穩定社會及家庭的重要力量，於事業上的優秀表現亦屢見不鮮。

為協助縣內新住民朋友瞭解創業及申請專案貸款的相關資訊，於說明會上特別規劃了針對青年創業貸款、創業鳳凰貸款及縣府自辦的繁榮家園貸款進行專案說明，讓與會的業者們更加瞭解相關的貸款申辦權益。