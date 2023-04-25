台東縣率全國之先推動公部門減廢　榮獲環保先鋒良好獎





▲台東縣率全國之先推動機關、學校減廢作為。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局積極推動「台東縣機關、學校減廢指引」有成，榮獲行政院環境保護署「111年綠色餐飲服務及減量行動競賽」環保先鋒組良好獎，並於25日舉行頒獎典禮。

環保局指出，自111年1月宣示依照「台東縣減廢指引」試辦會議活動減廢，試辦以不提供一次性用品的方式辦理會議、活動，減少公部門辦理會議產生的一次性垃圾，環保局各科室開會或辦理活動時，除了訂購環保餐盒提供餐點，以桶裝飲料及環保杯提供飲水外，更發想出各種不同的減廢措施，如現場不發放便當，改採發放餐券或TTPUSH金幣等方式，使辦理會議、活動時可以不產生一次性垃圾，落實公部門減廢，率先全國舉辦公部門機關、學校減廢作為，成果獲環保署肯定，並頒發「111年綠色餐飲服務及減量行動競賽」環保先鋒組良好獎。

環保局進一步說明，為讓全縣轄內各局處及學校單位更加瞭解減廢指引內容及減廢措施，環保局持續加強宣導，並舉行「台東縣機關、學校會議活動減廢指引說明會」，鼓勵各機關單位購置循環容器、活動餐飲訂購裸裝餐點等源頭減量措施，也歡迎民間各單位、社團、家庭甚至個人一同響應。