深山推動食農教育自討梅趣　特教學校師生體驗梅醋DIY

▲民眾、師生實際到梅園採梅和進行DIY體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



在深山幽谷裡舉辦「梅產業」食農教育的體驗活動，讓來自台東市區受邀參與活動的師生還一度迷路找不到場地。活動邀請台東農改場的食品加工專家講解台灣有關梅產業的發展和梅子食用的好處，參與的民眾、師生並實際到梅園採梅和進行DIY 體驗活動。



台東縣銅礦11林業生產合作社和水土保持局台東分局日前在東河鄉「清亮農場」園區舉辦「自討梅趣」食農DIY 活動，邀請台東特教學校師生和「家麗麗基金會」參與，希望透過活動規劃相關的食農教育課程讓消費者瞭解如何吃的健康也吃出健康。





主辦人李奇軍表示，自家種植約6公頃的梅園是採取自然農法的栽種管理方式，而梅子從早期的外銷市場到如今幾乎都是國內自產自銷。李奇軍指出，梅子現階段不只面臨市場萎縮導致種植面積逐年縮減，連在採梅的時間都發生找不到工人的窘境。



台東農改場副研究員陳盈方說，梅子含有豐富的食物纖維，有助於促進腸道健康和預防便秘。梅農表示，早期鸞山村和東河種植大面積梅樹，但受到收購價低迷和配合獎勵造林政策，梅樹株數汰除後面積有限。民眾邱靖安指出，參與活動後瞭解有機農業的生產過程、食品安全、環境保護等知識；藉由活動真正感受到種植和食品生產的重要性，從而提高對食品和環境的認識。