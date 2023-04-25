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徐巧芯2021早爆過合庫料　指一政院大咖曾要求放貸

▲▼ 徐巧芯-台獨打嘴炮，接機沒人到 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇踢爆前民進黨高雄市議長、現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，把公股銀行變成自家金庫，除了任命自己親信到相關企業任職，還放款數十億給前家族企業親友，而國民黨台北市議員徐巧芯更指出，自己早在2021年爆過一次合庫的料，但事件的另一主角是時任桃園市長的鄭文燦。

王鴻薇指控蔡見興掏空合庫，稱蔡見興是在賴清德擔任行政院長時代，進入合庫AMC，他擔任過立委林岱樺競選幹部，女兒蔡佳庭去年參選高雄市議員初選，林岱樺、陳亭妃、林佳龍都有幫忙站台，是根正苗直的民進黨正國會系統。而蔡見興當時被任命董事長時，就被爆出無金融相關背景又超過年齡，卻獲行政院專案核准，是不折不扣的酬庸。

徐巧芯在《國民大會》說，2021年12月她在美麗島電子報董事長吳子嘉的節目上就爆料，那時候合庫審核企業申貸資料，鄭文燦直接打過去要求某幾個案子要過，那案子就是企業貸款要在石門水庫蓋旅館式的住宅出售，其實合庫覺得會有紛爭，想拒絕，鄭文燦就要求放貸，事情曝光之後就取消。

徐巧芯也透露，鄭文燦雖未公開回應，但有私下打給吳子嘉說這個案子沒有了，可是也可看出從2021年到2023年合庫還是一片綠油油。

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