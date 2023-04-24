郭台銘當選共機就不擾台？　王定宇批邪惡：合理化中國對台野心

▲郭台銘爭取總統提名，近期參與「郭台銘有話對你說」座談會。（資料照／記者陳凱力攝）

記者呂晏慈／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近日宣稱，若自己當選總統，對岸軍機就不會再擾台了。對此，民進黨立委王定宇24日諷刺說，郭台銘的發言合理化中國對台武力威脅，是比草包還要危險、邪惡的事，郭引用中共解放軍的力量介入台灣民主選舉，希望要選總統者想清楚，是為了台灣而選？還是為了合理化中國對台灣的野心而選？

王定宇今天下午受訪表示，郭台銘公開表示中共的軍機繞台是針對民進黨，只要他當總統，這些行為就不會有了，而且中國是愛好和平的。

對此，王定宇檢視客觀事實指出，第一點，中國軍機、軍艦繞台是從2013、2014年開始，當時是國民黨籍的前總統馬英九執政，郭台銘說「針對民進黨來」顯然與事實不符；第二點，中國軍機、軍艦騷擾周邊鄰國，從韓國、日本的ADIZ，到南海周邊菲律賓、越南等國，甚至中印邊界都常常發生，頻率越來越高，「難道這些國家都是民進黨執政，還是這些國家都共推郭台銘當總統，那中國就會當乖寶寶遵守國際規範嗎？」

王定宇表示，郭台銘講的話根本站不住腳，這種發言可以視它為無知，這種內容可以視為草包，但是合理化中國對台灣的武力威脅，這是比草包還要危險、邪惡的一件事情。

王定宇批評，何況，郭台銘公開地引用中國軍事威脅來指導台灣人民民主選擇、怎麼投中國才不會生氣、選哪個政黨中國才不會動武，這一方面是鼓勵中國用武力威脅台灣，另外一方面又引用中共解放軍的力量介入台灣的民主選舉，「台灣選舉史上，郭台銘可以說是膽大妄為的第一人」。

王定宇舉例諷刺說，以郭台銘自己的住家或公司來說，有沒有設保全？有沒有請警衛？難道可以詮釋說「因為家長是郭台銘，只要把家長換掉了，小偷強盜不會來，保全警衛都可以撤掉」？顯然不是，如果郭台銘的家中都曉得威脅是來自盜匪的企圖，而不是來自於自我防衛，怎麼會捨得對自己的國家說出這麼荒謬的話？

王定宇表示，希望一個要選總統的人要想清楚，到底是為了台灣而選？還是為了合理化中國對台灣的野心而選？呼籲台灣人民要看清楚，要選的人自己也要想清楚、說清楚。