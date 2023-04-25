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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華揭徐巧芯選舉策略　控背後有柯文哲網軍幫打選戰

▲▼台北市議員許淑華。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯贏得黨內立委初選後，隨即攻擊2024競爭對手、民進黨的議員許淑華多次未到北市議會，雙方連日隔空交火。對此，許淑華反擊，指徐巧芯是在拆彈，因為她現在被罵最兇的就是違停跟薪水小偷，所以才要把這些髒水潑到別人身上，這是她的手法，且徐巧芯有靠部分民眾黨主席柯文哲的網軍在打選戰。

許淑華在《新台灣加油》表示，徐巧芯的指控非常瞎，每個議員辦公室都有電視可以看到議場狀況，而且大會有議事規定，內政部有函釋是簽到制，簽到完因故離席，出席費、交通費、膳食費等應准發，因為很多民眾不知道議員在幹嘛，其實除了開會審理議案，很多時間還要處理服務案件，服務民眾，但徐巧芯沒有服務處。

許淑華也分析，徐巧芯現在是在拆彈。因為她被攻擊最嚴厲的就是違停，另外就是薪水小偷，所以她才抹， 把髒水潑在別人上面，像被罵違停，她就說許淑華也違停，被控是薪水小偷，就說許淑華也是薪水小偷，這讓別人在搜尋她的爭議的時候，也會出現許淑華的名字，這是她的策略。

許淑華更說，徐巧芯的議題主導權操作，其實是除自己養出來的網軍，還有一部分是柯網軍，只要一個議題她開頭，馬上網路就開始針對她設定的議題攻擊，這正面嗎？她個人不認為。

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