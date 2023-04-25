快訊／爭2024提名　台南「兩個女人的戰爭」立委初選民調今開跑

▲賴惠員（左）與郭貞慧（右）。（合成圖／記者林悅翻攝／郭貞慧提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨本周啟動第二階段立委初選民調作業，根據稍早抽籤結果，25日晚間將進行指標激戰區台南第一選區（溪北）民調作業，該區上演「兩個女人的戰爭」廝殺激烈，現任立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧雙方從競選文宣、買豪宅戰到光電議題，互相檢舉對方涉不當利益；此外也將進行新北市第四選區（新莊）電話民調，該區蘇系立委吳秉叡尋求連任，醫師許文琪也登記角逐提名。

台南第一選區初選駁火，賴惠員、郭貞慧從互攻競選文宣、買豪宅、波波牙醫爭議，再打到光電議題。近日郭貞慧、李退之夫婦在神明面前發下毒誓，指兩人絕無涉入台南市任何一場光電案，如有，兩人出去就被車子撞死，隨後更大動作向中央黨部檢舉賴惠員才是真正的「光電黑手」、「海線喬王」，強調「如果全黨救一人，一人就要毀全黨」，呼籲黨中央應積極處理賴惠員的重大爭議與違法行為。

另一方面，針對坊間出現民調「黃金交叉」傳聞，賴惠員周末特別找來前總統陳水扁站台加持，陳當場高舉賴的手喊「好立委，要繼續」。賴惠員更隔空質疑對手，跟英系前中執委郭再欽是甚麼關係？有可靠的情報來源，郭貞慧的選舉經費都來自於郭再欽。

民進黨本周開始進行第二階段立委初選民調，即將執行選區還包括：新北市第三選區（李坤城、李余典、彭佳芸）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）。

▲民進黨立委吳秉叡尋求連任，被提名前要先面對電話民調。（圖／ETtoday資料照）