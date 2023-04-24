「我本來就是綠營的！」　柯文哲：只是看不慣民進黨3件事

▲民眾黨主席柯文哲訪美行程滿檔，期間談到許多政見和理念。（圖／柯文哲競選辦公室）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日赴美訪問，在當地時間23日出席休士頓僑宴，提到他是二二八家屬，本來就是綠營的，但看不慣民進黨3件事，分別是前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億，以及已經花6200億買軍火，「國家的錢不是這樣花的」。

柯文哲表示，前瞻計畫花了8400億，但大家拿紙、筆出來，寫一下台灣有哪些偉大的建設？他第一個想到的是「新竹棒球場」，對比北市府花8000萬整修天母棒球場，座椅部分由味全龍出4500萬元，雙方各出一部分，合計僅1億2500萬元，但新竹棒球場卻花了12億元，相差整整10倍，國家的錢不是這樣花的。

柯文哲指出，他當台北市長8年還債570億元，反觀陳菊當完高雄市長後，高雄債務增加3000億，鄭文燦當桃園市長債務增加1200億。他強調，欠債是要還錢的，更可怕的是要繳利息。

柯文哲回憶，他2014年上任台北市長時，台北市一年負債利息是29億元，但他從利息高的先還，還到最後再發行公債，因為公債利息較低，先把銀行欠的錢繳完，所以到了2021年已經降到4億多，光一年利息就省下24億元。

柯文哲反問，台灣的公司95％都賺錢，不賺錢的明年就倒了，那為什麼台灣政府無論中央、地方95％都在虧錢？他認為，財政紀律是一種文化，真正精神是不債留時間，永遠想著「你要留什麼給台灣下一代？」