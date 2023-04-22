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4／23世界閱讀日　新北公有市場品味在地生活之美

▲4／23世界閱讀日 新北公有市場品味在地生活之美。（圖／新北市市場處提供）

▲林口公有市場於2020年改建完成重新開幕。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4月23日是聯合國教科文組織（UNESCO）訂定的世界閱讀日，新北市政府市場處提到，新北共有11座公有零售市場樓上設有圖書館或閱覽室，歡迎大家讀完書到市場遊逛採購，閱讀攤商滿滿的熱情及心意。

市場處長李長奎表示，新北公有零售市場有半數以上為複合型建物，結合公托、活動中心、圖書館等，明天就是世界閱讀日，新北多處市場及美食廣場鄰近圖書館，內部或周邊亦提供休憩空間，讀書之餘也可以到公有市場遊逛採買，歡迎大家多多利用。

▲4／23世界閱讀日 新北公有市場品味在地生活之美。（圖／新北市市場處提供）

▲汐止金龍公有市場於2021年更新市場入口意象。

市場處補充，2020年改建完成的林口市場，為結合市場、公托、圖書館及活動中心之複合型大樓，1樓為林口公有零售市場、3樓為林口西林閱覽室，除了室內空間外，串聯林口路與中正路的藝術廊帶及老樹庭園也設有長椅，提供閱讀及休息空間。

此外，汐止金龍市場於2021年更新市場入口意象及平台，以明亮溫暖形象打造，五股公有市場則於2022年7月開幕，市場設有室內共食區及半戶外休憩區，兩座市場皆鄰近市立圖書館，且除販售生鮮蔬果外亦有熟食小吃，更多資訊請上「新北市政府市場處」官方網站及「來新北逛菜市」臉書粉專查詢。

▲4／23世界閱讀日 新北公有市場品味在地生活之美。（圖／新北市市場處提供）

▲五股公有市場於2022年7月開幕，市場內設有室內共食區及半戶外休憩區。

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