新北推春遊平溪「蔥心初發」　美食結合永續旅遊體驗

▲新北推春遊平溪「蔥心初發」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與平溪區農會今（22日）在平溪農會旁廣場與活動中心舉辦「產地展售會」，農業局副局長諶錫輝與現場熱情的民眾、在地農友近距離互動，化身一日平溪美食旅遊推廣大使，分享今年「新北珠蔥」豐富多元活動，並邀約大家一起響應「世界地球日」，到平溪展開生態觀光與美食的永續旅遊體驗。

4月22日是世界地球日，新北市持續推動農業健康市／式，將農業生產創造附加價值並延伸到環境永續發展，「新北珠蔥」是採用環境友善生產方式，不使用化學農藥、肥料的優質農產品，透過媒合農友供應現採新鮮珠蔥予在地商家、各產區餐廳，並進軍星級飯店，產地直送台北凱達大飯店，推出珠蔥主題創意料理，以聯合行銷創下好口碑。

同時積極安排參與北農假日有機市集、新北市農會希望廣場及小旅行指定拔蔥體驗農場等展售通路，輔導成立自有品牌，讓消費者看見新北小農的特色農產品，認識在地友善耕作農友與綠色職人，體驗全方位綠色生活新魅力，新北市農業局也呼籲順應時節選購在地當季的低碳好食材，攜手愛護地球也守護自己健康。

▲新北市農業局副局長諶錫輝（左）化身一日平溪美食旅遊推廣大使。

平溪農會理事長胡正吉表示，今年平溪農會社區小舖全新推出珠蔥水餃，飽滿多汁帶著獨特的香氣，每包售價240元。5月底還有「蔥明消費饗優惠」活動，到平溪、石碇、深坑、烏來及雙溪等商圈有販售珠蔥料理的指定餐廳，只要消費滿500元即可獲得100元折價券（可現抵），集滿3間餐廳再贈送珠蔥水餃1包。

另外，台北凱達飯店家宴中餐廳更於4月15日至5月15日販售期間限定的珠蔥料理，包含珠蔥胡麻金絲、珠蔥玉子捲、三蔥櫻花蝦等，每道180元起，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術，帶給大家耳目一新的珠蔥料理。

農業局長李玟表示，「新北珠蔥」在「先創通路，再開農路」的基礎，提升到三生一體的「農業健康市／式」，以消費者身心靈健康兼顧農業生產環境永續發展為目標，透過推廣友善種植的珠蔥、結合農事體驗及在地生態觀光，來營造友善共好的永續生活空間。如欲購買當季最鮮甜的珠蔥可詳洽平溪區農會電話：02-2495-1051。