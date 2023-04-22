新莊幸福站停車場力拚年底完工　樹林長壽公園停車場兼顧綠意

▲新北市交通局副局長金肇安日前視察停車場工程品質和進度。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市獲前瞻預算補助的樹林區長壽公園地下停車場工程，以及新莊區捷運幸福站停車場工程已於2021年底開工，其中長壽公園地下停車場完工後可提供225個汽車位、105個機車位；捷運幸福站停車場則與捷運站體聯通，力拚在今年底前完工，將可提供109個汽車停車格、374個機車停車格，目前皆在進行停車場結構工程施工，按步就班，持續推進。

交通局副局長金肇安日前視察停車場工程，緊盯工程品質和進度，他表示，樹林長壽公園地下停車場案，總工程經費3億8716萬元，前瞻預算補助1億5079萬餘元，交通局請來樹保專家健診公園內每株樹木、提供移植建議，並協助監督移植過程，讓原本樹木受到妥善照顧之外，還要新植喬木，使綠地面積增加至5200平方公尺，相當有四分之三個足球場大，停車場完工後可提供225個汽車位、105個機車位，更能紓解當地停車需求。

金肇安說，新莊捷運幸福站停車場則考量到捷運通車、民眾轉乘需求，停車場設計與捷運站體聯通，目前正在進行4樓板灌漿作業，力拚今年底前完工。他補充，停車場完工後，可以提供109個汽車停車格、374個機車停車格，做為民眾轉乘停車之用，提升大眾運輸使用率，而且停車場與捷運站體連通，民眾轉乘更為便利。

▲新北市交通局副局長金肇安視察停車場工程。