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世界地球日！新北生態服務給付開跑　每公頃最高領7萬元

▲新北生態服務給付開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北生態服務給付開跑，每公頃最高可領7萬元。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市響應世界地球日，配合行政院農業委員會林務局推動的「重要棲地生態服務給付」計畫，也於同日開放申請，給付區域包含新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田，透過「生態薪水」鼓勵農友採取對瀕危物種及棲地保護的措施，每公頃最高可領7萬元，歡迎符合條件的對象踴躍參加。

每年4月22日是世界地球日，今年以投資我們的星球（Invest In Our Planet）為主題，強調解決氣候變化及環境問題的重要性，新北市農業局響應世界地球日，除透過「山海造林」計畫以陸海空植樹方式廣植林木、復育珊瑚外，也推動「重要棲地生態服務給付」計畫，透過「生態薪水」方式獎勵維護生態的農民，讓保育成本不再只由農友承擔。

重要棲地生態服務給付計畫給付對象，包含新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田，單一土地面積達0.1公頃以上的經營者皆可申請，農友以友善方式進行農地管理、配合強化棲地營造，具體達成植物或動物保育成效，即可以領取重要棲地生態服務給付獎勵。

▲新北生態服務給付開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市響應世界地球日，配合行政院農業委員會林務局推動的「重要棲地生態服務給付」計畫。

申請項目主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效等三個部分。棲地維護部分，「水梯田」需維持終年蓄（湛）水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件，「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄（湛）水狀態為休耕期間而非全年。棲地營造部分包含草生田埂、生態溝、田埂加寬等增加生物棲息區域。

另棲地成效部分，農友須配合執行生態觀察紀錄。若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，每公頃水田最高每年有機會領取6萬元生態薪水，水梯田則可達到7萬元。因生態服務獎勵金申請案須審查及觀察棲地狀況，生態觀察紀錄至少需4個月時間，申請期限只到112年6月30日，相關訊息可至「新北市政府農業局」網站最新消息「重要公告」區下載申請文件及相關規定。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫，兼顧農業生產及生態維護，也符合今年世界地球日主題，邀請大家以實際行動投資我們的星球，創造環境共好永續。

▲新北生態服務給付開跑。（圖／新北市農業局提供）

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